DOLAR
41,18 -0,01%
EURO
48,11 -0,07%
ALTIN
4.690,36 0,51%
BITCOIN
4.558.742,41 1,3%

Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavgaya ilişkin B.Ö. (19) teslim oldu, SEGBİS ifadesinin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:34
Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

Şüphelinin Yakalanması ve Tutuklama

Tirebolu Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kavgada alnından yaralanan garsonun şikayeti üzerine görüntülerden tespit edilen B.Ö. (19) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Samsun Adliyesine giderek teslim olan B.Ö., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44) ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmış; Ümit Çapkın, tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında ateş ettiği belirlenen lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti
2
Google servislerine erişim sorunu: Türkiye dahil birçok ülke etkilendi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Google Kesintisi: Sayan'dan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne Rapor Talebi
5
Gazze'de 3. Yıl: 785 Bin Öğrenci Eğitimden Mahrum
6
Bartın'da Deniz Kirliliği: VOLGA-DON 5021'in Şirketine 10 milyon 918 bin 908 TL Ceza
7
Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor