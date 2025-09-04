Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

Şüphelinin Yakalanması ve Tutuklama

Tirebolu Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kavgada alnından yaralanan garsonun şikayeti üzerine görüntülerden tespit edilen B.Ö. (19) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Samsun Adliyesine giderek teslim olan B.Ö., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44) ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmış; Ümit Çapkın, tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında ateş ettiği belirlenen lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.