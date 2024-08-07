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Giresun Valiliğinden Usulsüz İşlem İddialarına Yanıt

Giresun Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü hakkındaki usulsüzlük iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:28
Giresun Valiliğinden Usulsüz İşlem İddialarına Yanıt

Giresun Valiliği Açıklama Yaptı

Giresun Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü hakkında yapılan usulsüz işlem iddialarına ilişkin önemli bir açıklama gerçekleştirdi.

Yürütülen İşlemler Mevzuata Uygun

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan ön inceleme ve araştırmalar sonucunda, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, herhangi bir kasıt, kusur ve ihmalin olmadığını belirledik" ifadeleri yer aldı.

Başsavcılık Soruşturma Açtı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde kamu personelinin kötüye kullanıldığı iddiaları üzerine, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Eylül 2023'te soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Valilik makamı onayıyla 9 Ekim 2023'te ön inceleme yapıldığı ve 4 Nisan 2024'te araştırmalar için müfettiş görevlendirildiği ifade edildi.

İtiraz Reddedildi

Gerçekleştirilen incelemelerde, usulsüzlük iddialarının asılsız olduğu ve 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği açıklandı. Ayrıca, yapılacak itiraz neticesinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, itirazı kesin olarak reddetti. Gürültüyü Durdurun

Valilik, asılsız iddialar hakkında her zaman gereken araştırma ve soruşturma süreçlerini titizlikle yürüttüğünü vurguladı. Ayrıca, kamuoyuna, gündemi meşgul etmeye yönelik haberlerin dikkate alınmaması gerektiği hatırlatıldı.

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