Giresun Valisi'nden şehit ailesine yeni ev sözü

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı'da yaşayan Piyade Er Asım Türk'ün ailesine yeni ev yapılacağını ve mülkiyet sorununu hızlıca çözeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:57
Giresun Valisi'nden şehit ailesine yeni ev sözü

Giresun Valisi'nden şehit ailesine yeni ev sözü

Çanakçı'da ziyaret

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı ilçesinde yaşayan şehit ailesi için yeni bir ev yapılacağını duyurdu.

Vali Serdengeçti, Kars Kağızman'da 1994 yılında şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk ve babası Harun Türk'ü ilçeye bağlı Egeköy'de ziyaret ederek ailenin taleplerini dinledi.

Ziyarette, ailenin mağduriyetinin giderileceğini vurgulayan Serdengeçti, mülkiyet sorununu ve yapım sürecini hızlandıracaklarını belirtti: "Mülkiyet problemini çok hızlı şekilde çözeceğiz. Hemen hızlı şekilde evi yapalım."

Yetkililere talimat verdiğini aktaran Vali Serdengeçti, "Evi hep birlikte yapacağız. Kaymakamımız, Valiliğimiz sizin her zaman yanınızda. Evinizi yapacağız, söz veriyorum. Bu, bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti (sol 3), Çanakçı ilçesinde yaşayan şehit ailesi için yeni...

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti (sol 3), Çanakçı ilçesinde yaşayan şehit ailesi için yeni ev yapılacağını belirtti. Kars Kağızman'da 1994 yılında şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk (sağda) ve babası Harun Türk'ü (sol 2) ilçeye bağlı Egeköy'de ziyaret eden Vali Serdengeçti, ailenin taleplerini dinledi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti (sol 3), Çanakçı ilçesinde yaşayan şehit ailesi için yeni...

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'
7
Erzurum Horasan'da Geri Manvra Kazası: Mihriban Sarıkaya Öldü

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak