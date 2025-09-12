Giresun Valisi'nden şehit ailesine yeni ev sözü

Çanakçı'da ziyaret

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı ilçesinde yaşayan şehit ailesi için yeni bir ev yapılacağını duyurdu.

Vali Serdengeçti, Kars Kağızman'da 1994 yılında şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk ve babası Harun Türk'ü ilçeye bağlı Egeköy'de ziyaret ederek ailenin taleplerini dinledi.

Ziyarette, ailenin mağduriyetinin giderileceğini vurgulayan Serdengeçti, mülkiyet sorununu ve yapım sürecini hızlandıracaklarını belirtti: "Mülkiyet problemini çok hızlı şekilde çözeceğiz. Hemen hızlı şekilde evi yapalım."

Yetkililere talimat verdiğini aktaran Vali Serdengeçti, "Evi hep birlikte yapacağız. Kaymakamımız, Valiliğimiz sizin her zaman yanınızda. Evinizi yapacağız, söz veriyorum. Bu, bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti (sol 3), Çanakçı ilçesinde yaşayan şehit ailesi için yeni ev yapılacağını belirtti. Kars Kağızman'da 1994 yılında şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk (sağda) ve babası Harun Türk'ü (sol 2) ilçeye bağlı Egeköy'de ziyaret eden Vali Serdengeçti, ailenin taleplerini dinledi.