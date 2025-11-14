Giresun Yaylaları Beyaza Büründü: Bektaş ve Kulakkaya'da Kar Etkili

Bektaş ve Kulakkaya yaylalarında dün akşamdan itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde kara dönüşerek yaylaları beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:19
Giresun’un önemli turizm merkezlerinden olan Bektaş ve Kulakkaya Yaylalarında, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini kara bıraktı ve yaylalar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün soğuk ve yağışlı hava uyarılarının ardından düşen yağışların, yüksek kesimlerde kar şeklinde seyrettiği bildirildi.

Yetkililer, önümüzdeki birkaç gün boyunca kar ve yağmur şeklinde yağışların devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları özellikle buzlanma, kaygan yollar ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

