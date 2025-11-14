Giresun Yaylaları Beyaza Büründü

Bektaş ve Kulakkaya'da kar etkili

Giresun’un önemli turizm merkezlerinden olan Bektaş ve Kulakkaya Yaylalarında, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini kara bıraktı ve yaylalar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün soğuk ve yağışlı hava uyarılarının ardından düşen yağışların, yüksek kesimlerde kar şeklinde seyrettiği bildirildi.

Yetkililer, önümüzdeki birkaç gün boyunca kar ve yağmur şeklinde yağışların devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları özellikle buzlanma, kaygan yollar ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

