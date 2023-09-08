Giresun'da bir kadın hastalığı yüzünden içmeden sarhoş oluyor

Türkiye'de oldukça nadir görülen bir hastalık olan "Auto-Brewery Sendromu," Giresun'da yaşayan Verda Güniz Atış Azrak isimli bir kişi üzerinde teşhis edildi. Bu sendrom, tıp literatüründe karbonhidrat ve şekerli gıdaların vücutta alkol üretmesine neden olan bir durumu ifade ediyor. Azrak, yaklaşık üç yıl önce bu rahatsızlığa yakalandı ve bu hastalık nedeniyle içki içmeden sarhoş oluyordu. İşte detaylar...





AUTO BREWERY SENDROMU SEMPTOMLARI NELER?

Auto-Brewery Sendromu'nun semptomları oldukça dikkat çekiciydi. Azrak, tükettiği karbonhidrat ve şekerli gıdaların ardından sarhoş gibi davranıyor ancak bu durumun farkında değildi. Bu rahatsızlık, vücuttaki karbonhidratların mayalanması sonucu alkol üretmesiyle ortaya çıkıyor ve hastaların kendilerini sarhoş hissetmelerine yol açıyor.

Bu nadir görülen sendrom Türkiye'de ilk kez Giresun'da tanımlandı. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, hastalığın Türkiye genelinde görülebileceğini ancak hastalığın bilinmediği için tanı koymakta zorluklar yaşandığını belirtti. Bu, sendromun ne kadar nadir ve teşhisinin ne kadar güç olduğunu gösteriyor.





Azrak, tedavi sürecine başladıktan sonra normal hayatına geri dönmeye hazırlanıyor. Bu hastalık, tıp dünyasında daha fazla farkındalık yaratmayı ve tanı koyma konusunda doktorların daha dikkatli olmalarını gerektiren ender görülen bir durum olarak önem taşıyor.

Auto-Brewery Sendromu'nun teşhisi ve tedavisi, uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu tür hastalıkların farkındalığının artırılması ve teşhis süreçlerinin iyileştirilmesi, hastaların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Azrak'ın yaşadığı bu nadir hastalık, insan vücudunun karmaşıklığını ve tıp dünyasının hala keşfetmekte olduğu pek çok gizemi gösteriyor.

Giresun'da yaşayan Verda Güniz Atış Azrak, yaklaşık üç yıl önce kendisini içki içmiş gibi hissetmeye başlayarak tuhaf bir hastalığa yakalandı. Bu hastalık, tıp literatüründe "Auto-Brewery Sendromu" olarak adlandırılıyor ve vücutta alkol üretimine neden olan bir durumu ifade ediyor.

Atış Azrak'ın durumunu açıklayan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, hastalığın özellikle alınan karbonhidrat ve şekerli gıdaların ardından vücutta alkol seviyelerinin yükselmesiyle belirtilerin ortaya çıktığını belirtiyor. Bu durum, hastaların kendilerini sarhoş hissetmelerine neden oluyor.

Auto-Brewery Sendromu, dünya genelinde çok bilinen bir hastalık değil ve Türkiye'de ilk kez Giresun'da tanımlandı. Bu nadir hastalığın nedeni, vücutta bulunan mikroorganizmaların karbonhidratları mayalaması sonucu ortaya çıkıyor. Bu durumun, hastaların kandaki alkol düzeylerini artırmasının ardında yatan temel neden olduğu düşünülüyor.

Ancak Auto-Brewery Sendromu, hastalar için ciddi bir tehdit oluşturabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle bilinç kaybı gibi belirtiler, hastaların günlük yaşamlarını zorlaştırabilir. Hastalığın teşhisi ve tedavisi uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Atış Azrak, tedavi sürecine başladıktan sonra durumunun iyileştiğini ve kendisini daha iyi hissettiğini ifade ediyor. Hastalığın farkına varmak bazen hasta tarafından zor olabilir çünkü kişi kendisini alkol almış gibi hissetse de aslında alkol tüketmemiş olabilir. Bu nedenle, çevresindekiler hastalığın belirtilerini fark edebilir.

Auto-Brewery Sendromu'nun tedavisi mümkün görünüyor ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu tür nadir hastalıkların daha fazla farkındalık yaratması ve teşhis süreçlerinin iyileştirilmesi, hastaların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.