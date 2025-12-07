Girişimcilikte Emek ve Tutku: Özden Dalkılıç Osmangazi'de Gençlere İlham Verdi

Osmangazi Belediyesi'nin gençlere yönelik girişimcilik söyleşilerine bir yenisi eklendi. Atölye Aeden Kurucusu Özden Dalkılıç, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen Girişimci Kafası Söyleşisi programında deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Deneyimlerden işe dönüşen hayaller

Programda iş dünyasındaki deneyimlerini aktaran Dalkılıç, girişimciliğin sadece hayal kurmak olmadığını; bunun istikrarlı çalışma, cesaret ve doğru planlama gerektirdiğini vurguladı. Mürvet Özçelik moderatörlüğündeki programda düşünme, marka oluşturma ve sürdürülebilir üretim konularında önemli bilgiler aktarıldı ve katılımcılar projelerini hayata geçirmeye teşvik edildi.

Basından atölyeye uzanan yol

Dalkılıç, girişimcilik yolculuğuna çıkmadan önce basın sektöründe çalıştığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üniversiteden mezun olduktan sonra farklı kurumlarda pek çok deneyim edindim. Yaklaşık on yıl boyunca aktif olarak muhabirlik yaptım. Zor ama keyifli bir işti. Hamileliğimle birlikte önceliklerim değişti. Çocuğuma daha çok vakit ayırmak istedim ve kendi tercihimle işten ayrıldım. Yıllarca durmadan çalıştıktan sonra evde oturmak kolay olmadı. İçimde yeniden üretme isteği kabarmaya başladı. El işlerine olan yatkınlığım hep vardı. Ahşap boyar, takı tasarlar, örgü örerdim. Sonra seramik kurslarıyla bu dünyaya adım attım. Kendimi geliştirdikçe 'Neden bunu bir atölyeye dönüştürmeyeyim?' düşüncesi içimde filizlendi. Aslında bu çocukluğumdan beri kurduğum bir hayaldi. Bugün o hayalin peşinden gitmekten büyük mutluluk duyuyorum."

Emekle kurulan atölye

Girişimciliğin samimiyetin ötesinde emek isteyen bir yol olduğunu söyleyen Dalkılıç, atölyesini kurabilmek için yeniden çalışmaya başladığını ve kazandığı her kuruşu biriktirdiğini anlattı. "Atölyemi kurabilmek için yeniden çalışmaya başladım ve kazandığım her kuruşu biriktirdim. Bu süreçte eşimin desteği benim için çok kıymetliydi. Bir yandan ailemiz için o çalışırken, ben de hayalimi gerçeğe dönüştürmek için kendi sermayemi oluşturdum. Seramik atölyesinin en önemli parçası fırındır. Altı ay boyunca hem çalıştım hem biriktirdim, kalan tüm masrafları da kendi çabamızla tamamladık. Boyasını, badanasını bile biz yaptık. Tüm bu parçalar bir araya gelince, yıllardır içimde büyüttüğüm hayalim sonunda hayata geçti" dedi.

Sabır ve özenin önemi

Dalkılıç, yaptığı hiçbir işi aceleye getirmediğini, her ürüne emeğini tek tek kattığını şu sözlerle aktardı: "Beğenmediğim bir şeyi sunmam. Çünkü her ürüne emeğimi tek tek katıyorum. Çamura şekil verip bardağı oluşturuyorsunuz, pişiriyorsunuz, renklendiriyorsunuz, yeniden fırınlıyorsunuz. Bir bardak bile bazen bir haftada tamamlanıyor. Bu süreç sabır istiyor. Bu da benim huyum. Her aşamasıyla tek tek ilgilenmeyi sevdiğim için, ortaya çıkan ürünün hikayesi de ayrı bir değer taşıyor".

Gençlere çağrı ve teşekkür

Atölye Aeden Kurucusu Özden Dalkılıç, tüm girişimci adaylarını korkmadan üretmeye devam etmeye davet etti ve anlamlı organizasyonu hayata geçiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti.

