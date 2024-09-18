Girit Adası'nda Kanyonda Taş Düşmesi Sonucu Bir Turist Hayatını Kaybetti

Girit Adası'nda Trajik Olay

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki ünlü Samaria Kanyonu'nda yürüyüş yapan bir kadın turist, üzerine düşen taşlar sonucu hayatını kaybetti. Olayın detayları Yunan basınında geniş yer buldu.

Şiddetli Yağmur Etkisini Gösterdi

Olayın gerçekleştiği sırada bölgede şiddetli yağmur yağdığı bildirildi. Bu yağışlar, kanyonun toprak yapısını zayıflattı. Bu durum, kanyondaki taşların kopmasına neden oldu.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Taşın düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın, derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer Turistler Güvenliğe Alındı

Olayın ardından diğer turistler, güvenli bir bölgeye yönlendirilerek tehlikeden uzaklaştırıldı.