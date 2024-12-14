Girit'te Düzensiz Göçmen Botu Batıyor: 1 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

Girit'te Düzensiz Göçmen Botu Batışı İle Can Kaybı

Girit'in güneyindeki Gavda Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları, kaybolan birçok kişinin varlığına dair raporlar üzerine yoğunlaştı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye göre, bot Yunanistan'a ulaşma çabası içinde iken alabora oldu. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazadan kurtulan 37 kişi, botta yaklaşık 80 kişinin bulunduğunu beyan etti. Girit'e götürülen bu kişiler, kayıp olanların sayısına dair bilgi vermek amacıyla yetkililere yönlendirildi.

Olayla ilgili olarak düzensiz göçmenlerin arama kurtarma çalışmaları başlatılmış durumda. Söz konusu kayıplar için umutla bekleyiş sürüyor.