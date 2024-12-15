Girit'te Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Botun Batması: 5 Ölü, Kayıplar Var

Girit'in güneyindeki Gavda Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun alabora olması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca çok sayıda kişinin kayıp olduğu da ifade ediliyor.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Girit Adası'nın güney kesiminde yer alan Gavda Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, Yunanistan'a ulaşma çabası içindeyken alabora oldu.

Olay yerine ulaşan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kazadan sağ kurtulan 39 kişi ise Girit'e getirildi. Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, botta yaklaşık 80 kişi bulunuyordu.

Bu trajik olay sonucunda, kaybolan onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.