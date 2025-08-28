DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,98 -0,46%
ALTIN
4.493,06 -0,27%
BITCOIN
4.636.265,42 -0,61%

Girit'te Heraklion Limanı'nda İsrail Kruvaziyerine Filistin Protestosu

Heraklion Limanı'na demirleyen İsrail bandıralı Crown Iris kruvaziyeri, Filistin yanlısı göstericilerce protesto edildi; güvenlik önlemleri artırıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:43
Girit'te Heraklion Limanı'nda İsrail Kruvaziyerine Filistin Protestosu

Girit'te Heraklion Limanı'nda İsrail kruvaziyerine protesto

Göstericiler liman önünde toplandı, güvenlik önlemleri artırıldı

Girit Adası'ndaki Heraklion Limanı'na öğle saatlerinde demirleyen İsrail bandıralı Crown Iris kruvaziyeri, Filistin halkına dayanışma göstermek isteyen eylemcilerin protestosuyla karşılaştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, gemide bulunan yaklaşık 1600 yolcu limana yanaşmasının ardından liman girişinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler toplandı.

Olay yerine gelen güvenlik birimleri çevrede geniş tedbirler alırken, emniyet güçleri limanın giriş ve çıkışlarını zaman zaman kapatarak göstericilerin ilerlemesini engelledi.

Buna rağmen liman girişine ulaşan bazı göstericiler Filistin lehine sloganlar attı. Kruvaziyerden inen bazı İsrailli yolcuların karşılık vermesi üzerine taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Gösterinin sonunda çevik kuvvet ekipleri, eylemi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve kalabalığı dağıttı. Olay sırasında gözlem altında tutulan bölgelere giriş-çıkışlarda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Yerel yetkililer ile güvenlik güçleri, liman çevresindeki denetimleri sürdürüyor ve gelişmeler takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025
2
Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi
3
Bosna Hersek'te Markale Katliamı 30. Yılında Anıldı
4
Bakan Kacır TEKNOFEST'te: Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerle Küresel Yarışta
5
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı
6
Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da Erken Seçim: CIK Dodik'i Görevden Aldı
7
Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan'ın Adaylığı Resmen Onaylandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi