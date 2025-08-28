Girit'te Heraklion Limanı'nda İsrail Kruvaziyerine Filistin Protestosu

Girit'te Heraklion Limanı'nda İsrail kruvaziyerine protesto

Göstericiler liman önünde toplandı, güvenlik önlemleri artırıldı

Girit Adası'ndaki Heraklion Limanı'na öğle saatlerinde demirleyen İsrail bandıralı Crown Iris kruvaziyeri, Filistin halkına dayanışma göstermek isteyen eylemcilerin protestosuyla karşılaştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, gemide bulunan yaklaşık 1600 yolcu limana yanaşmasının ardından liman girişinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler toplandı.

Olay yerine gelen güvenlik birimleri çevrede geniş tedbirler alırken, emniyet güçleri limanın giriş ve çıkışlarını zaman zaman kapatarak göstericilerin ilerlemesini engelledi.

Buna rağmen liman girişine ulaşan bazı göstericiler Filistin lehine sloganlar attı. Kruvaziyerden inen bazı İsrailli yolcuların karşılık vermesi üzerine taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Gösterinin sonunda çevik kuvvet ekipleri, eylemi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve kalabalığı dağıttı. Olay sırasında gözlem altında tutulan bölgelere giriş-çıkışlarda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Yerel yetkililer ile güvenlik güçleri, liman çevresindeki denetimleri sürdürüyor ve gelişmeler takip ediliyor.