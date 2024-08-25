Girit'te Kasten Yangın Çıkaran Kişi Gözaltına Alındı

Girit Adası'nda Yangın Suçlaması

Yunanistan'ın Girit Adası'nın Hanya bölgesinde, kasten yangın çıkarma suçundan bir kişi gözaltına alındı.

İtfaiye Teşkilatı'ndan Açıklama

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hanya'da meydana gelen yangınlarla ilgili bir şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Zanlının, 27 Ağustos'ta savcılığa ifade vermesi planlanıyor.

Son 24 Saatte 28 Yangın

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde toplamda 28 orman yangınının çıktığını duyurdu.

Bakan Kikilias, bu yangınlardan 23'ünün hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını ve kalan 5 yangınla ilgili söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, sıcak hava koşullarının yangın riskini artıracağını vurguladı ve "Hiçbir hata affedilmez" ifadesini kullandı.