Girityalılar 'Parçalanmış Aileler' Belgeseli Mudanya'da Duygulandırdı

Girityalılar 'Parçalanmış Aileler' Belgeseli Mudanya'da Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Mudanya'da düzenlenen gösterimde, Girityalılar 'Parçalanmış Aileler' adlı belgesel, Girit ve Yanya'dan göçe zorlanan ailelerin yaşadıklarını sahneye taşıdı. Etkinliği izleyen 2. ve 3. kuşak temsilciler, filmin karelerinde kendi geçmişlerini adeta yeniden yaşadı.

Dernek ve Gösterim

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür Derneği Başkanı Zehra Nur Özman Biricik öncülüğünde gerçekleştirilen gösterimde, izleyiciler film boyunca yoğun duygular yaşadı. Film, göç yolları, seyahat anıları ve Türkiye'deki yeni yaşamı anlatan sahnelerle izleyenleri etkiledi.

Belgeselin İçeriği ve Katkılar

Mübadil torunu olan Yüksel Hançerli tarafından hazırlanan 55 dakikalık belgeselde, mübadeleyi yaşamış kişilerle yapılan röportajlar ve döneme ait fotoğraflar yer aldı. Röportaj yapılan isimler arasında Hüseyin Uğurerkan (1916 Girit doğumlu), İbrahim Akşen (1915 Girit doğumlu), Saadet Keskin (1915 Girit doğumlu) ve Gülistan Örnek (1917 Girit doğumlu) bulunuyordu.

Salonun Duygusal Anları

Mudanya'da yaşayan Giritli hanımların Rumca okudukları mani ve ninniler, salonu dolduranlara unutulmaz ve duygulu anlar yaşattı. Filmin sonunda değerlendirme yapan Girit ve Yanyalı mübadil torunları, duygularını ifade etmede güçlük çekti.

