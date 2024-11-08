Girona'da Şiddetli Yağış ve Sel Felaketi

Girona'da Sel Felaketi

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bu kez Girona kentinde önemli zararlara yol açtı. 29 Ekim'de Valensiya'da meydana gelen sel felaketinden sonra, Girona'nın Cadaques ilçesinde yaşanan yoğun yağışlar, en az 32 aracı etkiledi.

Belediye Başkanından Açıklama

Catalonya radyosuna yapılan açıklamada, Cadaques Belediye Başkanı Pia Serinyana, "2-3 saat boyunca etkili olan yağışlar ciddi hasara neden oldu. Alarma geçilmişti ama insanlar araçlarını sokağa bıraktı ve bu, sel sularının araçları kapıp götürmesine neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Ölü Sayısı ve Kayıp İstatistikleri

29 Ekim'deki felakette ölü sayısı 219'a ulaşırken, Valensiya'da halen kayıp olarak bildirilen 78 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yönetim yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, 211'i Valensiya'da olmak üzere toplamda 219 kişi yaşamını yitirdi. Şu ana kadar 36,572 kişi kurtarıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bölgedeki arama kurtarma operasyonlarına 17,000'den fazla polis, jandarma ve asker katılıyor. Ekipler 2 metreye kadar ulaşan çamur ve su dolu otoparklarda ceset arayışını sürdürüyor. Hayatını kaybedenler için kimlik tespit işlemleri devam ederken, 100'den fazla ceset ailelere teslim edildi.

Siyasi Tartışmalar ve Önlemler

Felaket sonrası İspanya'da siyasi tartışmalar da alevlenmiş durumda. Yüksek ölüm sayısının sorumluları tartışılıyor. Valensiya özerk hükümetinin cep telefonları üzerinden sel uyarısını geç gönderdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (Aemet) tahminlerine göre, Katalonya'nın kuzeydoğusunda ile İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kentinin çevresinde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı da yapılmıştır.