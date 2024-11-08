DOLAR
34,35 -0,38%
EURO
37,04 0,18%
ALTIN
2.965,58 0,3%
BITCOIN
2.616.285,04 0,4%

Girona'da Şiddetli Yağış ve Sel Felaketi

Girona'da meydana gelen sel olayında 32 araç hasar gördü, ölü sayısı ise 219'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:27
Girona'da Şiddetli Yağış ve Sel Felaketi

Girona'da Sel Felaketi

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bu kez Girona kentinde önemli zararlara yol açtı. 29 Ekim'de Valensiya'da meydana gelen sel felaketinden sonra, Girona'nın Cadaques ilçesinde yaşanan yoğun yağışlar, en az 32 aracı etkiledi.

Belediye Başkanından Açıklama

Catalonya radyosuna yapılan açıklamada, Cadaques Belediye Başkanı Pia Serinyana, "2-3 saat boyunca etkili olan yağışlar ciddi hasara neden oldu. Alarma geçilmişti ama insanlar araçlarını sokağa bıraktı ve bu, sel sularının araçları kapıp götürmesine neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Ölü Sayısı ve Kayıp İstatistikleri

29 Ekim'deki felakette ölü sayısı 219'a ulaşırken, Valensiya'da halen kayıp olarak bildirilen 78 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yönetim yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, 211'i Valensiya'da olmak üzere toplamda 219 kişi yaşamını yitirdi. Şu ana kadar 36,572 kişi kurtarıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bölgedeki arama kurtarma operasyonlarına 17,000'den fazla polis, jandarma ve asker katılıyor. Ekipler 2 metreye kadar ulaşan çamur ve su dolu otoparklarda ceset arayışını sürdürüyor. Hayatını kaybedenler için kimlik tespit işlemleri devam ederken, 100'den fazla ceset ailelere teslim edildi.

Siyasi Tartışmalar ve Önlemler

Felaket sonrası İspanya'da siyasi tartışmalar da alevlenmiş durumda. Yüksek ölüm sayısının sorumluları tartışılıyor. Valensiya özerk hükümetinin cep telefonları üzerinden sel uyarısını geç gönderdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (Aemet) tahminlerine göre, Katalonya'nın kuzeydoğusunda ile İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kentinin çevresinde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı da yapılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Başkanı Karahan Enflasyon Beklentilerini Güncelledi
2
Diyanet'ten Hac Vizesi İçin Pasaport Uyarısı
3
Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Kutlandı
4
Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul'da
5
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
6
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde PKK'ya Darbe: 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
7
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı