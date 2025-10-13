GITEX Global Dubai'de Açıldı: 180 Ülkeden 6 bin 800 Şirket, 50'den Fazla Türk Şirketi

GITEX Global, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde açıldı; 180 ülkeden 6 bin 800 şirket ve 50'den fazla Türk firma yer alıyor. Fuar 17 Ekim Cuma'ya kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 11:51
GITEX Global Dubai'de Açıldı: 180 Ülkeden 6 bin 800 Şirket, 50'den Fazla Türk Şirketi

GITEX Global Dubai'de Açıldı: 180 Ülkeden 6 bin 800 Şirket, 50'den Fazla Türk Şirketi

Dünyanın öne çıkan teknoloji etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuar, geleceği şekillendirecek teknolojilere odaklanıyor.

Fuarın odağı

45'incisi düzenlenen etkinlik, biyoteknolojiden yapay zekaya, kuantum bilişimden veri merkezlerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor. Fuarda, geleceğin kritik alanlarına yönelik sunumlar, sergiler ve paneller yer alıyor.

Katılımcılar ve konuşmacılar

Bu yılki fuara 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. Aralarında Google, Huawei, IBM, Microsoft gibi küresel teknoloji devleri bulunuyor. Etkinlikte ayrıca 40'tan fazla unicorn ve 2 bin startup yer alıyor. Alanında uzman birçok isim konuşmacı olarak sahnede olacak; OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da etkinlikte çevrim içi bir konuşma gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ortak pavilyonu

Fuarda uluslararası çeşitlilik öne çıkarken, Türkiye de güçlü bir katılımla yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, GITEX Global'e ilk kez ortak bir pavilyonla katılıyor. Ortak pavilyon "Turcorn-Invest in Türkiye" modeliyle oluşturuldu ve yerli girişimlerin uluslararası yatırım, ortaklık ve ticarileşme fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Etkinlikte siber güvenlikten finans teknolojilerine, yapay zekadan robotiğe kadar çeşitli alanlarda 50'den fazla yerli şirket teknolojilerini sergiliyor.

Ziyaret takvimi

GITEX Global, ziyaretçilere kapılarını 17 Ekim Cuma gününe kadar açık tutacak.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap...

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen GITEX Global, biyoteknolojiden yapay zekaya, kuantum bilişimden veri merkezlerine kadar geleceği şekillendirecek kritik teknolojilere odaklanıyor.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Birinci Meclis'te Törenle Kutlandı
2
İDDEF Ateşkes Sonrası Gazze'ye 500 Çadır Gönderdi
3
Karabük Safranbolu'da Safran Çiçek Açtı: Üretim, Rakamlar ve Turizm
4
Marmara Denizi'nde Çok Disiplinli Bilim Seferi Başladı: Müsilaj ve Ekosistem Araştırması
5
Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı okurları yazarlarla buluşturuyor
6
Gaziantep'te 9. Kitap Fuarı Başladı — 'Gazze'yi Okumak, İnsanlığı Okumak'
7
Ankara'nın Başkent Oluşu Fotoğraflarla Canlandı: Arşiv ve Güncel Kareler

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi