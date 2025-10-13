GITEX Global Dubai'de Açıldı: 180 Ülkeden 6 bin 800 Şirket, 50'den Fazla Türk Şirketi

Dünyanın öne çıkan teknoloji etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuar, geleceği şekillendirecek teknolojilere odaklanıyor.

Fuarın odağı

45'incisi düzenlenen etkinlik, biyoteknolojiden yapay zekaya, kuantum bilişimden veri merkezlerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor. Fuarda, geleceğin kritik alanlarına yönelik sunumlar, sergiler ve paneller yer alıyor.

Katılımcılar ve konuşmacılar

Bu yılki fuara 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. Aralarında Google, Huawei, IBM, Microsoft gibi küresel teknoloji devleri bulunuyor. Etkinlikte ayrıca 40'tan fazla unicorn ve 2 bin startup yer alıyor. Alanında uzman birçok isim konuşmacı olarak sahnede olacak; OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da etkinlikte çevrim içi bir konuşma gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ortak pavilyonu

Fuarda uluslararası çeşitlilik öne çıkarken, Türkiye de güçlü bir katılımla yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, GITEX Global'e ilk kez ortak bir pavilyonla katılıyor. Ortak pavilyon "Turcorn-Invest in Türkiye" modeliyle oluşturuldu ve yerli girişimlerin uluslararası yatırım, ortaklık ve ticarileşme fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Etkinlikte siber güvenlikten finans teknolojilerine, yapay zekadan robotiğe kadar çeşitli alanlarda 50'den fazla yerli şirket teknolojilerini sergiliyor.

Ziyaret takvimi

GITEX Global, ziyaretçilere kapılarını 17 Ekim Cuma gününe kadar açık tutacak.

