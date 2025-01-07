Giuliani'ye Mahkemeyi Tahkir Cezası: Haciz Davasında Yeni Gelişmeler

Giuliani Hakkında Mahkemeyi Tahkir Kararı

ABD'de, Donald Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani, 148 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum olduğu hakaret davasında mahkemeyi tahkir ettiği gerekçesiyle yargılandı. Manhattan'da görülen duruşmada, Yargıç Lewis Liman, Giuliani'nin mahkeme emrini açık bir şekilde ihlal ettiğine dair kararını açıkladı.

Mahkeme Kararına Uymama İddiası

Yargıç Liman, Giuliani'nin ödemesi gereken tazminat için mahkemenin talep ettiği malvarlığı bilgilerini zamanında sunmadığını belirtti. Bu durumu "kasıtlı bir ihlal" olarak tanımlayan Yargıç, Giuliani aleyhine hüküm verdi ve bu mahkeme kararının sonucu olarak iki Georgia seçim görevlisi tarafından açılan davanın da değerlendirileceğini ifade etti.

Haciz Davasının Başlangıcı

Giuliani’nin malvarlıklarına haciz konulmasıyla ilgili dava 16 Ocak’ta New York’ta başlayacak. Zira Giuliani, tazminat ödemesinin ardından iflas duyurusunda bulunmuş ve varlıklarının haciz edilmesine karşı direnç göstermiştir.

Hakaret Davası Detayları

2020'deki başkanlık seçimleri sırasında Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea Arshaye Moss, Giuliani tarafından asılsız iddialarla hedef gösterilmişti. Freeman ve Moss, bu iftiraların ardından Aralık 2021'de Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, bu kişi ve olaylar hakkında kamuoyuna yalan söyleyerek gerçekleri çarpıttığını kabul etmiş, ancak belirtilen sözlerin ifade özgürlüğüne tabi olduğunu öne sürmüştü. Ağustos 2023'te mahkeme, Giuliani'nin mahkûmiyetini onaylayarak tazminat ödemesine karar verdi ve toplam meblağ 148 milyon dolar olarak belirtildi.

Giuliani, mahkeme kararına rağmen değerli varlıklarını teslim etmeyerek yeniden dava süreciyle karşı karşıya kaldı.