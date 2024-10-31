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Giyilebilir Robot Teknolojisi Türkiye'de Tanıtıldı

Japon Cyberdyne şirketinin nörorehabilitasyona yönelik giyilebilir robot teknolojisi İstanbul'da tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:12
Giyilebilir Robot Teknolojisi Türkiye'de Tanıtıldı

Cyberdyne Giyilebilir Robot Tanıtımı

Japonya merkezli Cyberdyne şirketi, geliştirdiği nörorehabilitasyon odaklı giyilebilir robot teknolojisini İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte tanıttı.

Yoshiyuki Sankai'dan Açıklamalar

Etkinlikte, Cyberdyne Kurucusu Yoshiyuki Sankai, teknolojinin beyin sinir sinyallerini kullanarak nöromüsküler hastalıklarda, omurilik yaralanmalarında ve inme durumlarında fayda sağladığını belirtti. Ayrıca, "Bir sonraki hedefimiz ise Parkinson hastalığı," dedi.

Teknolojinin Faydaları

Sankai, bu teknolojinin gençler, yaşlılar ve uzun çalışma saatleri olan bireyler için de yararlar sağladığını vurguladı. Özellikle bel ağrısı ve fıtık gibi rahatsızlıkları önlemekte yardımcı olduğunu ifade etti. "Evde yaşlı bakımında veya fiziksel yük taşıyan bireylerin bel yükünü hafifletiyor," şeklinde ekledi.

İşbirliği ve Hedefler

Diagenics Ar-Ge ve Berton Robotik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülnihal Sezer, Cyberdyne ile yaptıkları işbirliğinin Türkiye'deki iki özel hastanede uygulandığını belirtirken, projeyi Türkiye merkezli olarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Uygulamalı Tanıtım

Konuşmaların ardından, giyilebilir robot teknolojisinin pratik işleyişi katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşıldı.

aponya merkezli Cyberdyne şirketinin geliştirdiği nörorehabilitasyona yönelik giyilebilir robot...

aponya merkezli Cyberdyne şirketinin geliştirdiği nörorehabilitasyona yönelik giyilebilir robot teknolojisinin tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Omurilik yaralanması, MS, serebral palsi gibi hastalıklarda kullanılan robotun tanıtım toplantısı, Cyberdyne Kurucusu Yoshiyuki Sankai'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

aponya merkezli Cyberdyne şirketinin geliştirdiği nörorehabilitasyona yönelik giyilebilir robot...

aponya merkezli Cyberdyne şirketinin geliştirdiği nörorehabilitasyona yönelik giyilebilir robot teknolojisinin tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Omurilik yaralanması, MS, serebral palsi gibi hastalıklarda kullanılan robotun tanıtım toplantısı, Cyberdyne Kurucusu Yoshiyuki Sankai'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

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