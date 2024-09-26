Gizli Servis, Kamala Harris'in Taciz İddiasını Soruşturuyor

ABD Gizli Servisi, Taciz İddiasına Hızla Müdahale Etti

Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi, bir ajanın, Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in çalışanına tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Olay, geçen hafta Harris'in Wisconsin'deki bir ziyareti sırasında meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları ve Soruşturma Süreci

Konuya ilişkin bilgileri paylaşan kaynaklar, ajanının alkollü olduğu ve Harris’in personelinin önünde cinsel taciz içerikli davranışlarda bulunduğunu belirtti. Bu durum, hem staffı hem de kamuoyunu endişelendirerek gerginliğe yol açtı.

Harris Ofisinden Açıklama

Harris'in ofisi, yaptığı açıklamada "cinsel tacize karşı sıfır tolerans" politikalarını vurgulayarak, personel güvenliğinin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade etti. Bu nedenle, iddiaları ciddiyetle ele aldıklarını belirttiler.

Gizli Servisten Alınan Önlemler

Gizli Servis, olayla ilgili hemen harekete geçerek, şüpheli ajanın görevden alındığını ve soruşturma sonuçlanana kadar idari izne ayrıldığını açıkladı.

Kamala Harris'in Wisconsin Ziyareti

Başkan Yardımcısı Harris, Temmuz ayında Beyaz Saray'daki kampanyasını başlattığından bu yana dördüncü kez seçim kampanyası için Wisconsin'e dönüyor. 20 Eylül’de gerçekleştirdiği bu önemli ziyareti, yaklaşan seçimler öncesinde gerçekleştirdiği bir dizi aktif kampanya etkinliğinden biri olarak değerlendiriliyor.