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Gizli Servis Raporu: Trump'a Suikast Girişimindeki İletişim Kopmaları

ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişimi öncesindeki iletişim eksikliklerini raporlaştırdı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:54
Gizli Servis Raporu: Trump'a Suikast Girişimindeki İletişim Kopmaları

Gizli Servis'in Suikast Girişimi Raporu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik Temmuz ayında meydana gelen suikast girişimi, ABD Gizli Servisi tarafından hazırlanan bir raporla yeniden gündeme geldi. Raporda, bu girişim öncesinde yerel güvenlik güçleriyle yaşanan iletişim kopuklukları detaylı bir şekilde ele alındı.

İletişim Eksiklikleri

Associated Press'in aktardığına göre, 5 sayfalık rapor, Trump’ın mitinginde çatıda pozisyon alarak ateş açan Thomas Matthew Crooks adlı saldırgana karşı alınabilecek önlemleri incelemesiyle dikkat çekti. Raporda, suikast girişiminden önce her iki seviyedeki kolluk kuvvetlerinde de sorunlar tespit edildi.

Raporda yer alan bilgilere göre, yerel polis memurları, arazide mevcut olan iki iletişim merkezinin varlığından habersizdi. Bu durum, polislerin, Gizli Servis'ten gelen kritik bilgileri almadığı anlamına geliyordu.

Hayati Bilgilere Ulaşımda Sorunlar

Kolluk kuvvetleri, Gizli Servis'in radyo frekansları dışındaki kritik bilgileri iletirken, iletişimin mobil cihazlar aracılığıyla yapıldığını ve bu durumun evrakı eksik bıraktığını ortaya koydu. Rapor, "Butler tesisindeki federal personele hayati bilgilerin radyo üzerinden yayınlanmaması, Gizli Servis'in toplu farkındalığını engelledi" ifadesini içeriyordu.

Sorunların Ciddiyeti Vurgulanıyor

Özellikle Trump'ın koruma ekibi için olumsuz bir etki yaratan bu iletişim eksikliklerinin, güvenlik protokollerinin ihlaline yol açtığı belirtiliyor. Gizli Servis Direktörü Vekili Ronald Rowe, "Bu durum, eğer bilinmiş olsaydı, koruma ekibinin Trump'ı daha güvenli bir yere yerleştirebilme şansı olabilirdi" dedi.

Gelecek Dersler ve Sorumluluk

Rowe, Gizli Servis'in bu durumlardan gerekli dersleri çıkarması gerektiğinin altını çizdi. Ağustos ayında yapılan açıklamalarda, görev başarısızlığının tüm sorumluluğunun alındığını vurguladı.

Raporun Detayları

13 Temmuz'da Trump, Pensilvanya'daki mitingde konuşma yaparken silahlı bir saldırıya uğramış; bu olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından FBI, bu durumu bir suikast girişimi olarak değerlendirmiştir. Saldırıda etkisiz hale getirilen saldırganın Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanmıştır.

Eski Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, yaşanan olay nedeniyle eleştiriler almış ve 23 Temmuz'da istifa etmiştir. Yerine vekil direktörlük görevine gelen Ronald Rowe, 30 Temmuz'da Senato önünde ifade vermiştir.

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