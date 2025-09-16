GKRY ABD'den C-130, Chinook ve ZPT Alımı İçin Liste Hazırladı

Hükümet Sözcü Yardımcısı Antoniou duyurdu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, ABD'den askeri teçhizat alımı için kapsamlı bir liste hazırladıklarını açıkladı.

Antoniou, Rum basınına yaptığı açıklamada askeri bir heyetin yakında ABD'ye giderek eksiklerin temini için çalışma yapacağını belirtti.

Antoniou'nun ifadeleri şöyle: 'Savunma ile arama ve kurtarma alanlarında ihtiyaçlarımızı karşılayacağına inandığımız askeri teçhizat listesini hazırladık'.

Hazırlanan listede C-130 Hercules askeri kargo uçağı, keşif görevinde kullanılabilen Bell OH-58 Kiowa, kargo taşıyabilen CH-47D Chinook helikopterler, M109A5 obüs, çeşitli nitelikte ZPT ve bazı diğer teçhizat yer alıyor.

Antoniou, ayrıca bazı malzemelerin Fazla Savunma Malzemeleri (EDA) Programı kapsamında hibe olarak temin edilebileceğine işaret etti.

Subay ve astsubaylardan oluşan heyetin ön görüşme için gelecek günlerde ABD'ye gideceğini duyuran Antoniou, Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nün savunma alanını güçlendirmek amacıyla ABD pazarından uçaksavar (radar ve füze savunma) sistemleri gibi başka silah sistemleri edinme girişimlerinde de bulunacaklarını söyledi.

GKRY Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, İsrail'den 2. partisinin teslimatı gerçekleşen Barak MX hava savunma sistemi konusunda yorum yapmayacağını ve kimseye hesap vermek zorunda olmadıklarını savundu.