GKRY ABD'den C-130, Chinook ve ZPT Alımı İçin Liste Hazırladı

GKRY, ABD'den C-130, Bell OH-58, CH-47D, M109A5, ZPT ve diğer askeri teçhizat için liste hazırladı; askeri heyet ön görüşme için ABD'ye gidecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:44
GKRY ABD'den C-130, Chinook ve ZPT Alımı İçin Liste Hazırladı

GKRY ABD'den C-130, Chinook ve ZPT Alımı İçin Liste Hazırladı

Hükümet Sözcü Yardımcısı Antoniou duyurdu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, ABD'den askeri teçhizat alımı için kapsamlı bir liste hazırladıklarını açıkladı.

Antoniou, Rum basınına yaptığı açıklamada askeri bir heyetin yakında ABD'ye giderek eksiklerin temini için çalışma yapacağını belirtti.

Antoniou'nun ifadeleri şöyle: 'Savunma ile arama ve kurtarma alanlarında ihtiyaçlarımızı karşılayacağına inandığımız askeri teçhizat listesini hazırladık'.

Hazırlanan listede C-130 Hercules askeri kargo uçağı, keşif görevinde kullanılabilen Bell OH-58 Kiowa, kargo taşıyabilen CH-47D Chinook helikopterler, M109A5 obüs, çeşitli nitelikte ZPT ve bazı diğer teçhizat yer alıyor.

Antoniou, ayrıca bazı malzemelerin Fazla Savunma Malzemeleri (EDA) Programı kapsamında hibe olarak temin edilebileceğine işaret etti.

Subay ve astsubaylardan oluşan heyetin ön görüşme için gelecek günlerde ABD'ye gideceğini duyuran Antoniou, Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nün savunma alanını güçlendirmek amacıyla ABD pazarından uçaksavar (radar ve füze savunma) sistemleri gibi başka silah sistemleri edinme girişimlerinde de bulunacaklarını söyledi.

GKRY Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, İsrail'den 2. partisinin teslimatı gerçekleşen Barak MX hava savunma sistemi konusunda yorum yapmayacağını ve kimseye hesap vermek zorunda olmadıklarını savundu.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
2
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
3
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
4
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Müjde: Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Hamlesi
5
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
6
MEBİ Ortaokula Açıldı: Yapay Zeka Destekli Eğitim 5, 6 ve 8. Sınıflarda
7
Hatay Arsuz'ta 1035 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa