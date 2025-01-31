GKRY'de Sivil Yerleşim Ortasında Mühimmat Deposu Endişe Yarattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Endişe Verici Durum

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), sivil yerleşim alanının ortasındaki mühimmat deposuyla ilgili endişeleri gündeme taşıdı. Yöredeki halk, turistik Aya Napa'ya yakın Liopetri köyündeki Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait kışlanın mühimmat deposunun yerleşim alanlarına bu denli yakın olmasının yarattığı riskler konusunda kaygılı.

Sivil Güvenlik Tehdit Altında

GKRY'de yayın yapan SigmaLive haber portalına göre, Liopetri'deki 'Modestos Pantelis' kampında bulunan mühimmat deposu, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen koruma bölgesinin sivil yapılar, okullar, spor tesisleri ve diğer yaşam alanlarına komşu olması nedeniyle büyük endişe yaratıyor. Bu durum, yerel halkın can güvenliği konusunda ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Stadyum, kilise ve okul gibi kalabalık yerlerde mühimmat deposunun varlığı, yerel halk arasında kaygıları artırıyor. Haberde, mühimmat deposunun varlığının, bir vatandaşın mülkünde evini genişletmek için yaptığı ruhsat başvurusuna olumsuz yanıt verilmesinin ardından daha çok dikkat çektiği belirtiliyor.

BM Genel Sekreteri'nden Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) faaliyetlerine dair son altı aylık raporunda, GKRY Savunma Bakanlığı'nın sivil yapılar içine askeri mevziler gizleyerek ciddi bir ihlalde bulunduğunu ifade etti. Guterres, bu durumun askeri ve sivil tesisler arasındaki çizgiyi belirsizleştirdiğine dikkat çekerek, “Sivil yapılar içerisine askeri mevziler gizleyerek, asker ve siviller arasındaki çizgiyi kasıtlı olarak bulanıklaştırma politikası ciddi insani kaygılar doğuruyor.” uyarısında bulundu.

Söz konusu açıklama, sivil halkın güvenliği ile ilgili duyulan kaygıları daha da artırdı.