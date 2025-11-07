GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi

GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi Büyük İlgi Gördü

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu’nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Ata’m' Sergisi büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Açılış ve Katılımcılar

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel Anaokulu öğrencileri, Ulu Önder Atatürk’e olan sevgi ve bağlılıklarını eserlerle ifade etti. Açılışını GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel’in yaptığı sergi, yoğun ilgi çekti.

GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt: 4+ yaş grubu öğrencilerimizin Atatürk’ün hayatı ve ilkelerini konu alan eserlerinin yer aldığı sergide, miniklerimiz özgürce ortaya koyarak Atatürk’ün önemini bir kez daha vurgulama fırsatı buldular. Sergimizin açılışı Gaziantep Kolej Vakfı Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen’e, ve GKV PYP Koordinatörü Müge Teymur ile değerli öğrenci velilerimizin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Gün boyunca sergi alanını ziyaret eden davetliler, çocuklarımızın büyük bir özenle hazırladığı eserleri keyifle gezdiler. Minik sanatçıların emeklerini gururla izleyen velilerimize ve serginin açılışında büyük emekleri bulunan öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

Miniklerden Anlamlı Dokunuşlar

GKV Özel Anaokulu fuayesinde sergilenen çalışmalarda, öğrenciler kendi emekleri, fikirleri ve özgürlükleriyle hazırladıkları sanat etkinlikleriyle Atatürk sevgilerini ve Cumhuriyet’e bağlılıklarını renklendirdiler. Davetliler, çocukların özenle hazırladığı eserleri ilgiyle inceledi.

Cumhuriyet Bilinci Küçük Yüreklerde

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen sergi, Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması konusundaki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

