GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu'nda düzenlenen 'Ata’m' sergisi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında yoğun ilgi gördü ve miniklerin eserleri beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:14
GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi

GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi Büyük İlgi Gördü

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu’nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Ata’m' Sergisi büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Açılış ve Katılımcılar

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel Anaokulu öğrencileri, Ulu Önder Atatürk’e olan sevgi ve bağlılıklarını eserlerle ifade etti. Açılışını GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel’in yaptığı sergi, yoğun ilgi çekti.

GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt: 4+ yaş grubu öğrencilerimizin Atatürk’ün hayatı ve ilkelerini konu alan eserlerinin yer aldığı sergide, miniklerimiz özgürce ortaya koyarak Atatürk’ün önemini bir kez daha vurgulama fırsatı buldular. Sergimizin açılışı Gaziantep Kolej Vakfı Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen’e, ve GKV PYP Koordinatörü Müge Teymur ile değerli öğrenci velilerimizin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Gün boyunca sergi alanını ziyaret eden davetliler, çocuklarımızın büyük bir özenle hazırladığı eserleri keyifle gezdiler. Minik sanatçıların emeklerini gururla izleyen velilerimize ve serginin açılışında büyük emekleri bulunan öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

Miniklerden Anlamlı Dokunuşlar

GKV Özel Anaokulu fuayesinde sergilenen çalışmalarda, öğrenciler kendi emekleri, fikirleri ve özgürlükleriyle hazırladıkları sanat etkinlikleriyle Atatürk sevgilerini ve Cumhuriyet’e bağlılıklarını renklendirdiler. Davetliler, çocukların özenle hazırladığı eserleri ilgiyle inceledi.

Cumhuriyet Bilinci Küçük Yüreklerde

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen sergi, Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması konusundaki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU’NDA, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ...

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU’NDA, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 87. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "ATA’M" SERGİSİ BÜYÜK BİR COŞKU VE KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU’NDA, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
5
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
6
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor
7
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu