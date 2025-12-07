Go Selçuklu ile Selçuklu'yu Keşfedin

Konya'nın en büyük merkez ilçesi Selçuklu'nun tarihî ve doğal zenginlikleri artık dijital ortamda erişilebilir. Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Go Selçuklu platformu, ilçeyi yerli ve yabancı ziyaretçilere kapsamlı biçimde tanıtıyor.

Her adımda Sille ve kültürel miras

Sille Mahallesi, taş mimarisi ve dar sokaklarıyla ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Bölgenin kültürel mirasını gözler önüne seren Sille Müzesi, inanç tarihine ışık tutan Aya Elenia Müzesi ve Sille'nin geçmişten bugüne uzanan hikâyesini etkileyici bir kurguyla aktaran Sille Zaman Müzesi platformda öne çıkan duraklar arasında yer alıyor.

Doğa ve şehir manzaraları dijitalde

Sille Baraj Park ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gibi doğal alanlar, rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken Selçuklu Çiçek Bahçesi ve şehrin panoramik manzarasını sunan Selçuklu Seyir Tepesi ile birlikte Go Selçuklu'da tüm detaylarıyla tanıtılıyor.

Belediye başkanının mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı platformun amaçlarını şöyle ifade etti: "Go Selçuklu platformu ile Selçuklu’muzun sahip olduğu değerleri hemşehrilerimizin ve misafirlerin kolayca keşfedebileceği dijital bir ortamda bir araya getirdik. Selçuklu’muz, binlerce yıllık tarihi geçmişiyle Anadolu’nun önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış önemli bir merkez olup, zengin tarihi, kültürel ve doğal mirasıyla öne çıkmaktadır. Go Selçuklu sayesinde bu değerlerin tamamına dair bilgi ve görsellere ulaşmak mümkün. Amacımız, Selçuklu’nun çok yönlü kimliğini, dijital ortama taşımak ziyaretçilere hem geçmişiyle hem de bugünüyle Selçuklu’yu keşfetme fırsatı sunmak. Go Selçuklu ile hem Konya’da yaşayanlar hem de şehir dışından gelen misafirler ilçemizi adım adım keyifle keşfetme fırsatı bulabiliyor" dedi.

Sosyal medya ve erişim

Go Selçuklu sosyal medya adreslerine şu bağlantılardan ulaşılabiliyor:

https://www.instagram.com/goselcuklu/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61580913993459

https://www.youtube.com/@go.selcuklu

https://x.com/goselcuklu

