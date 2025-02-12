Göç İdaresi Başkanı Kök'ten Türkiye'nin Göç Politikalarına Dair Önemli Açıklamalar

Türkiye'nin Göç Politikalarındaki Denge

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye'nin tüm dünyada yaşanan büyük göç hareketliliği karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sergilediği tutumları duyurdu. Kök, Türkiye'nin insani değerlere bağlı kalırken, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla göç sorununu yönettiğini belirtti.

Yeni Görevine Başladı

Kök, atandığı Göç İdaresi Başkanlığı görevine başlamadan önce, bu görevi kendisine tevdi eden Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sundu. Görevi devraldığı Atilla Toros’a da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Göç Stratejisi ve Hedefler

Kök, göç politikalarının hukukun, insan haklarının ve milli menfaatlerin temel alındığı bir çerçevede oluşturulacağını ifade etti. Uzun dönemli göçün risk ve fırsat boyutlarına odaklanacaklarını söyledi. Ayrıca, kamu sağlığı ve güvenliği konularında kesin bir taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin Güçlü Duruşu

Hüseyin Kök, Türkiye'nin uluslararası göç hareketleri karşısında insani değerlere uygun bir duruş sergilediğini ve bu konudaki uygulamaların her zaman kamu düzenini ön planda tutacak şekilde yürütüleceğini vurguladı. "Türkiye, tüm dünyada yaşanan büyük göç hareketliliği karşısında hem insani değerlere uygun duruş sergilemekte hem de kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeyen uygulamaları hayata geçirmektedir." ifadesini kullandı.