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Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alıyor!

Göç İdaresi Başkanlığı, 560 sözleşmeli personel alımına çıkıyor. Başvurular 5-14 Şubat'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 02:01
Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alıyor!

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Önemli Duyuru

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev almak üzere toplam 560 sözleşmeli personel alacağını resmi olarak duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına ise 464 sözleşmeli personel yerleştirilecektir.

Sınav ve Başvuru Süreci

Sözlü sınava davet edilen adaylar, Göç İdaresi Başkanlığı'nın www.goc.gov.tr internet sitesi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav bilgilerini öğrenebilecekler. Sınav günü, saati ve yeri burada ilan edilecektir.

Adayların, sözlü sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kapsamında KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

Başvuruların 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Göç İdaresi Başkanlığı paylaşımları ile Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabileceği duyuruldu.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylı bilgilere Resmi Gazete'deki ilandan ulaşabilirsiniz.

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