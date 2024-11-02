Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Çatalca Geri Gönderme Merkezi Açıklaması

Göç İdaresi'nden Yabancılara Yönelik Kötü Muamele İddialarına Yanıt

Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'daki Çatalca Geri Gönderme Merkezi'nde yabancılara yönelik kötü muamele iddialarını yalanladı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşlemler Yasal Çerçevede Yapılıyor

Açıklamada, idari gözetim altındaki her birey ile ilgili işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Kanun gereği, merkezlerde kalan yabancılara, acil sağlık hizmetleri, telefon erişimi ve yemek dahil olmak üzere herhangi bir temel hakkın kısıtlanmadığı kaydedildi.

Düzenli Denetim Süreci

Ayrıca, Çatalca Geri Gönderme Merkezi ve diğer geri gönderme merkezlerinin düzenli olarak denetlendiği ve 24 saat boyunca kameralarla izlenerek kayıt altına alındığı ifade edildi.

Bu bilgiler ışığında, yabancılara sağlanan hizmetlerin sürekli olarak gözetim altında olduğu ve haklarının güvence altına alındığı belirtildi.