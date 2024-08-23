Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Noterlikler Üzerinden İşlemlerle İlgili Açıklama

Noterlikler Üzerinden İşlemler Hakkında Açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, sığınmacıların noterlikler aracılığıyla işlemlerinin yapıldığına dair çıkan iddiaları reddetti. Başkanlık, bu tür iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon çalışması olduğunu duyurdu.

Suç Duyurusu Yapılacak

Açıklamada, iddiaları yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı vurgulandı. Göç İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sözlerinin çarpıtılarak yayıldığı haberler üzerine bilgi verme gereği doğmuştur.

İkamet İzni Başvuru Süreci

Bakan Yerlikaya'nın bir televizyon programında ikamet izni başvurularının noterlikler üzerinden yapılabileceğini belirtmesi üzerine, Başkanlık, ikamet izni talep eden yabancıların durumlarını açıklamıştır. Bu izinler, bilimsel araştırma, ticari faaliyet, eğitim veya Türk vatandaşıyla evlilik gibi nedenlerle ülkeye gelenler için geçerlidir ve yalnızca bu çerçevede işlem görmektedir.

Protokol Kapsamında Yapılan Düzenlemeler

Türk Noterler Birliği ile imzalanan protokole göre, sadece ikamet izni başvurusu yapacak olan yabancılar, başvuru dosyalarını noterliklere teslim edebilecektir. Noterlikler, belgeleri il göç idaresi müdürlüklerine ileterek, nihai kararın uzman yetkililer tarafından verileceğini belirtti. Açıklamanın Öne Çıkan Noktaları