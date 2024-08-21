Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Göç İdaresi'nden Suriyeli ve Yabancı Nüfus Açıklaması

Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısına dair iddiaları yalanladı ve gerçek sayıları açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:16
Göç İdaresi'nden Suriyeli ve Yabancı Nüfus Açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Önemli Açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Başkanlık, bu konuda bir televizyon programında yapılan açıklamaları yetersiz ve gerçek dışı buldu.

Gerçek Nüfus Sayıları

Açıklamada, Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısının resmi olarak belgelendiği ve düzenli olarak güncellendiği vurgulandı. 2023 itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524 kişinin geçici koruma altında bulunduğu, 221 bin 353 kişinin uluslararası koruma kapsamında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, 1 milyon 104 bin 353 kişinin de ikamet izniyle Türkiye’de kaldığı ifade edildi. Toplamda yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısı 4 milyon 425 bin 230 olarak açıklandı.

Uluslararası Verilere Dikkat

Açıklamada Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi'nin (OCHA) ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine de yer verildi. OCHA'nın verilerine göre Suriyeli nüfusunun 23,5 milyon olduğu, UNHCR ise 6,5 milyon Suriyelinin Türkiye dışındaki farklı ülkelerde yaşadığını belirtmektedir.

Dezenformasyon Uyarısı

Başkanlık, söz konusu açıklamaların uluslararası kuruluşların verileriyle uyuşmadığını ve gereksiz yere kamuoyunu yanıltma çabası olarak değerlendirildiğini vurguladı. "Bu tür iddialar, gerçeklerle tamamen örtüşmemekte ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı