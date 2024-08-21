Göç İdaresi'nden Suriyeli ve Yabancı Nüfus Açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Önemli Açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Başkanlık, bu konuda bir televizyon programında yapılan açıklamaları yetersiz ve gerçek dışı buldu.

Gerçek Nüfus Sayıları

Açıklamada, Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısının resmi olarak belgelendiği ve düzenli olarak güncellendiği vurgulandı. 2023 itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524 kişinin geçici koruma altında bulunduğu, 221 bin 353 kişinin uluslararası koruma kapsamında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, 1 milyon 104 bin 353 kişinin de ikamet izniyle Türkiye’de kaldığı ifade edildi. Toplamda yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısı 4 milyon 425 bin 230 olarak açıklandı.

Uluslararası Verilere Dikkat

Açıklamada Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi'nin (OCHA) ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine de yer verildi. OCHA'nın verilerine göre Suriyeli nüfusunun 23,5 milyon olduğu, UNHCR ise 6,5 milyon Suriyelinin Türkiye dışındaki farklı ülkelerde yaşadığını belirtmektedir.

Dezenformasyon Uyarısı

Başkanlık, söz konusu açıklamaların uluslararası kuruluşların verileriyle uyuşmadığını ve gereksiz yere kamuoyunu yanıltma çabası olarak değerlendirildiğini vurguladı. "Bu tür iddialar, gerçeklerle tamamen örtüşmemekte ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır" açıklamasında bulundu.