Göç İdaresi'nden Uluslararası Öğrencilere Özel İftar Programı

Uluslararası Öğrencilere Anlamlı İftar Programı

Göç İdaresi Başkanlığı, Ankara'da eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik özel bir iftar programı düzenledi.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, ailelerinden ve ülkelerinden uzakta eğitim alan gençler için önemli bir sosyal buluşma fırsatı oldu. Programın amacının, öğrencilerin iftar sevincini paylaşmak olduğu belirtildi.

Hüseyin Kök'ün Açıklamaları

Hüseyin Kök, iftar alanında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir eğitim üssü haline gelme yolunda kararlılıkla ilerlemekte olduğunu vurgulayarak, "Kararlılıkla yürütülen çalışmalarla ülkemiz bir eğitim üssü haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu süreçte Göç İdaresi Başkanlığı olarak biz de yükseköğretimde uluslararasılaşma olgusuna büyük önem veriyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı etkinlik, uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki akademik yaşamlarına destek olmak ve kültürel etkileşimlerini artırmak amacıyla düzenlendi.