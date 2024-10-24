Göç İdaresi: Uygur Türkü'nin Çin'e Sınır Dışı Edileceği İddiaları Asılsızdır

Göç İdaresi'nden Açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan "Uygur Türkü bir kişinin Çin'e sınır dışı edileceği" iddialarını yalanladı. Başkanlık, yapılan açıklamada, "Bahse konu şahsa Çin'e gitmek istediğine dair evrak imzalatılmaya çalışıldığı iddiası gerçek dışıdır. Bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir." ifadelerine yer verdi.

Olayın Arka Planı

Söz konusu Uygur Türkü bireyin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim'de gözaltına alındığı belirtildi. 20 Ekim'de ise İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildiği aktarıldı.

Yasal Düzenlemeler

Açıklamada ayrıca, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 4. maddesi uyarınca, hiç kimse işkence göreceği veya hayatı tehdit altında bulunan bir yere gönderilemez." vurgusu yapıldı.