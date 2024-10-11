Göç ve İnsan Hakları: AYM Başkanı Özkaya'nın Açıklamaları

AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın Konferans Açıklamaları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, düzenlenen Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Bu konferans, İçişleri Bakanlığı ve AYM tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Göç Sorunu ve İnsan Hakları

Özkaya, konuşmasında göç meselesinin günümüzdeki önemine değinerek, "Göç olgusu, dünya genelinde her ülkeyi derinden etkileyen bir mesele haline gelmiştir." dedi. Devamında, savaşlar, iç çatışmalar ve kötü ekonomik koşullar neticesinde insanların yerlerinden edildiğini belirtti.

Filistin ve Gazze Üzerine Değerlendirmeler

Özkaya, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, "Gazze, uluslararası hukuk göz ardı edilerek sistematik bir ablukaya alınmıştır. Bebekler, çocuklar ve kadınlar dâhil on binlerce masum insan, ölçüsüz bir şiddetle karşı karşıya kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Sorumluluklar ve Çözüm Yolları

Devletler ve uluslararası kuruluşların bu kritik meselede büyük sorumluluklar taşıdığını vurgulayan Özkaya, "Savaş ve kötü muamelelerin sonlandığı bir dünya için çaba sarf etmelidirler." açıklamasında bulundu. Ayrıca, göçün görülmediği alanlarda hukuki, sosyal ve ekonomik sorunların yaşandığını ifade etti.

Adalet ve İnsan Hakları Vurgusu

Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Türk Anayasa Mahkemesi'nin göçmen haklarını koruma hususundaki içtihatlarının önemini belirterek, "Sınır dışı etme kararları ve göçmen çocukların korunması gibi konular, hukuk düzenimizdeki öncelikli konulardır." dedi.

Sonuç ve Teşekkürler

Konferansa katılanlar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Farhad Abdullayev gibi önemli isimler yer aldı. Özkaya, herkesin bir gün evini terk etmek zorunda kalabileceği gerçeğine vurgu yaparak, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı"' düzenlendi. Konferansa katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yaptı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı"' düzenlendi. Konferansa katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yaptı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı"' düzenlendi. Konferansa katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yaptı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı"' düzenlendi. Konferansa katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yaptı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı"' düzenlendi. Konferansa katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yaptı.