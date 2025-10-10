Göcek'te Deniz Çayırı Transplantasyonunda Başarı: 10 Bin Kökün %70'i Hayatta

Fethiye-Göcek ÖÇKB'de yürütülen transplantasyon projesinde ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı ve yeni yapraklar vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 09:19
Göcek'te Deniz Çayırı Transplantasyonunda Başarı: 10 Bin Kökün %70'i Hayatta

Göcek'te deniz çayırları transplantasyonunda önemli başarı

10 bin kökün yüzde 70'inden fazlası sağlıklı şekilde tutundu

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 2 yıl önce başlatılan Deniz Çayırlarının Dağılımlarının Belirlenmesi, Haritalanması ve Transplantasyonu Projesinden elde edilen ilk veriler olumlu sonuçlar verdi. Proje kapsamında bölgeye ekilen 10 bin kökün yüzde 70'inden fazlası hayatta kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliğiyle yürütülen proje tamamlanma aşamasına gelince Muğla Göcek'te bir program düzenlendi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanlığı Yönetim Planları ve İzleme Şube Müdürü Dilek Deliçay, GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Türkan Manasır Öz ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Barış Akçalı katıldı.

Dr. Barış Akçalı, Göcek Körfezi'nde yürüttükleri çalışmalarda 350 kilometrelik kıyı şeridinde haritalama yaptıklarını ve toplam 98 hektarlık alanda deniz çayırlarını tespit ederek sağlık durumlarını ölçtüklerini belirtti. Akçalı, ekilen köklerin çoğunun yeni küçük yapraklar verdiğini ve bazı çayırların çiçek açtığını ifade etti. Ayrıca çapalama ve kirlilik önlenebilirse başarı oranının daha da yükseltilebileceğine dikkat çekti.

Dilek Deliçay özel çevre koruma bölgelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik önem taşıdığını vurguladı. Bakanlık kapsamındaki biyoçeşitlilik araştırmaları, tür ve habitat izleme ile yönetim planı hazırlama çalışmalarının doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu söyledi. Deliçay, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçanın destekleriyle başlatılan projenin deniz çayırlarının transplantasyonunda elde edilen başarısının ekosistem restorasyonunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Mehtap Özdemir ise Göcek'teki en büyük sorunlardan birinin teknelerin çapa atması ve tekne atıklarının toplanması olduğunu ifade ederek ilerleyen dönemde bu konulara yönelik çalışma yürüteceklerini söyledi. Türkan Manasır Öz ise projenin denizlere nefes olmaya başladığını, canlıların oksijen üretimine katkı sağlayacağını ve iklim değişikliği kaynaklı çevresel zorluklarla mücadeleye destek olacağını anlattı.

Konuşmaların ardından program katılımcıları, deniz çayırlarının ekildiği alana tekne ile giderek transplantasyon saha çalışmasında incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Gemi İnşa...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliğiyle 2 yıl önce hayata geçirilen "Deniz Çayırlarının Dağılımlarının Belirlenmesi, Haritalanması ve Transplantasyonu Projesi"nin ilk verileri elde edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Barış Akçalı, ilk verileri paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Gemi İnşa...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: 'Türkçe Kolay Dil' ile Öğrenme Güçlüğünde Erişim Kolaylaşacak
2
Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
3
Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor
4
Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti
5
Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor
6
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
7
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi