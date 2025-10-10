Göcek'te Deniz Çayırı Transplantasyonunda Başarı: 10 Bin Kökün %70'i Hayatta

Göcek'te deniz çayırları transplantasyonunda önemli başarı

10 bin kökün yüzde 70'inden fazlası sağlıklı şekilde tutundu

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 2 yıl önce başlatılan Deniz Çayırlarının Dağılımlarının Belirlenmesi, Haritalanması ve Transplantasyonu Projesinden elde edilen ilk veriler olumlu sonuçlar verdi. Proje kapsamında bölgeye ekilen 10 bin kökün yüzde 70'inden fazlası hayatta kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliğiyle yürütülen proje tamamlanma aşamasına gelince Muğla Göcek'te bir program düzenlendi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanlığı Yönetim Planları ve İzleme Şube Müdürü Dilek Deliçay, GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Türkan Manasır Öz ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Barış Akçalı katıldı.

Dr. Barış Akçalı, Göcek Körfezi'nde yürüttükleri çalışmalarda 350 kilometrelik kıyı şeridinde haritalama yaptıklarını ve toplam 98 hektarlık alanda deniz çayırlarını tespit ederek sağlık durumlarını ölçtüklerini belirtti. Akçalı, ekilen köklerin çoğunun yeni küçük yapraklar verdiğini ve bazı çayırların çiçek açtığını ifade etti. Ayrıca çapalama ve kirlilik önlenebilirse başarı oranının daha da yükseltilebileceğine dikkat çekti.

Dilek Deliçay özel çevre koruma bölgelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik önem taşıdığını vurguladı. Bakanlık kapsamındaki biyoçeşitlilik araştırmaları, tür ve habitat izleme ile yönetim planı hazırlama çalışmalarının doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu söyledi. Deliçay, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçanın destekleriyle başlatılan projenin deniz çayırlarının transplantasyonunda elde edilen başarısının ekosistem restorasyonunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Mehtap Özdemir ise Göcek'teki en büyük sorunlardan birinin teknelerin çapa atması ve tekne atıklarının toplanması olduğunu ifade ederek ilerleyen dönemde bu konulara yönelik çalışma yürüteceklerini söyledi. Türkan Manasır Öz ise projenin denizlere nefes olmaya başladığını, canlıların oksijen üretimine katkı sağlayacağını ve iklim değişikliği kaynaklı çevresel zorluklarla mücadeleye destek olacağını anlattı.

Konuşmaların ardından program katılımcıları, deniz çayırlarının ekildiği alana tekne ile giderek transplantasyon saha çalışmasında incelemelerde bulundu.

