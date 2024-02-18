Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Göçler İdaresi Başkanlığından 'merkezlerde yabancılara kötü muamele yapıldı' iddialarına yanıt geldi

Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezlerinde kalan yabancılara yönelik kötü muamele yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada geri gönderme merkezlerinin güvenlik kameraları ile görüntülendiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:03
Göçler İdaresi Başkanlığından 'merkezlerde yabancılara kötü muamele yapıldı' iddialarına yanıt geldi

Geri gönderme merkezlerindeki yabancılara kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancıların her birinin kaydedildiği ve durumlarının tek tek incelendiği belirtildi.

Açıklamada, geri gönderme merkezlerinde kalan yabancıların, aileleriyle, yasal temsilcileriyle ve avukatlarıyla iletişim kurabildikleri, telefon hizmetlerinden yararlanabildikleri vurgulandı. Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"Geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddiaları kesinlikle doğru değildir. Geri gönderme merkezleri, düzenli olarak denetlenmekte ve 7/24 esasına göre sürekli kameralarla kayıt altına alınarak izlenmektedir."

Kurumdan yapılan açıklamada yabancılara yönelik yürütülen çalışmaların kanun çerçevesi içerisinde uygun maddeler doğrultusunda işleme tabi tutulduğunun altı çizildi. Bu nedenle de herhangi bir yabancının işkence ve kötü muamele gördüğü iddiaların asılsız olduğu belirtildi. 

"Yabancılar hakkındaki tüm değerlendirmeler, 6458 sayılı Kanunun 'Geri gönderme yasağı' başlıklı 4. maddesi ve 'Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar' başlıklı 55. maddesi dikkate alınarak yapılmakta ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmektedir. İlgili kanun maddeleri uyarınca hiçbir yabancı, işkence göreceği, ölüm cezasına çarptırılacağı ülkeye sınır dışı edilmemektedir."

İLGİLİ HABERLER

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Somali Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Oğlum kaçmadı, iş için Türkiye'den ayrıldı
2
52 ülkeden uluslararası öğrenci için Türkiye'de TR-YÖS'e girme hakkı verilecek
3
Filistin haber ajansı WAFA İsrail'in Gazze'de Emel Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu
4
Türkiye'nin yardımlarını engellemek için 3 ülke güçlerini birleştirdi: Bayraktar TB2 adını duyan ülkeler anında veto verdi
5
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6
Dünya Rusya'daki sır dolu ölümler: Muhalifler birer birer yok oluyor
7
Erzincan İliç maden faciası ile ilgili yeni gelişme: Şirketin Türkiye temsilcisi yakalandı

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

İster çalışan ister emekli fark etmiyor! Başvuru yapanlar 10 gün içinde 3.300 TL ödeme alacak