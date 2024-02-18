Göçler İdaresi Başkanlığından 'merkezlerde yabancılara kötü muamele yapıldı' iddialarına yanıt geldi

Geri gönderme merkezlerindeki yabancılara kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancıların her birinin kaydedildiği ve durumlarının tek tek incelendiği belirtildi.

Açıklamada, geri gönderme merkezlerinde kalan yabancıların, aileleriyle, yasal temsilcileriyle ve avukatlarıyla iletişim kurabildikleri, telefon hizmetlerinden yararlanabildikleri vurgulandı. Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"Geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddiaları kesinlikle doğru değildir. Geri gönderme merkezleri, düzenli olarak denetlenmekte ve 7/24 esasına göre sürekli kameralarla kayıt altına alınarak izlenmektedir."

Kurumdan yapılan açıklamada yabancılara yönelik yürütülen çalışmaların kanun çerçevesi içerisinde uygun maddeler doğrultusunda işleme tabi tutulduğunun altı çizildi. Bu nedenle de herhangi bir yabancının işkence ve kötü muamele gördüğü iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

"Yabancılar hakkındaki tüm değerlendirmeler, 6458 sayılı Kanunun 'Geri gönderme yasağı' başlıklı 4. maddesi ve 'Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar' başlıklı 55. maddesi dikkate alınarak yapılmakta ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmektedir. İlgili kanun maddeleri uyarınca hiçbir yabancı, işkence göreceği, ölüm cezasına çarptırılacağı ülkeye sınır dışı edilmemektedir."