Göçmen işçiler şimdi yandı! Vizesi bitenden 'Çok önemli' gerekçe istenecek!

Son aylarda yaşanan düzensiz göçlere karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ek önlemlerin alındığı öğrenilirken yapılan denetimlerde ise mültecilerin kontrol edilme korkusuyla çalıştıkları yerde uyuduklarının tespit edildiği belirtildi. Bu denetimlerde ise işyerleri aranıyor, mülteciler sınır dışı ediliyor ve patronlara para cezası kesiliyor.

UYMAYAN CEZASINI ÖDEYECEK





Hükümet ayrıca düzensiz göçü engellemek için idari tedbirler alacak. Yasadışı göçmen çalıştıran işyerleri etkin bir şekilde kontrol edilecek. İşverenler, nasıl ve hangi koşullarda yabancı işçi çalıştırabilecekleri konusunda eğitim ve açıklamalar almaktadır. Yasayı çiğneyenlerin ceza ödemesi gerekiyor ve mülteciler sınır dışı ediliyor.

AB'NİN VİZE KRİTERİ GETİRİLDİ

Diğer bir katı önlem ise oturma izni ve vize alımıdır. Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden gelenler için vize yenileme daha da zor. AB'nin Türkiye için uyguladığı katı kurallar vize başvuruları için de geçerli olacak. Oturma izni almak isteyenlerden banka mevduatı, tapu kaydı ve sağlık sigortası gibi bazı belgeler de istenecek. Sınır güvenliği de bu kapsamda daha da iyileştirildi.