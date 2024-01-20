Göçmen kaçakçılarına baskın: Kalkan-8 ile 37 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

"Kalkan-8" adlı operasyonlarda 37 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların Şanlıurfa ve Adana’da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Göçmen kaçakçılarına baskın: Kalkan-8 ile 37 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
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"Kalkan-8" operasyonları kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar neticesinde, Şanlıurfa ve Adana’daki 18 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlara, Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, 48 ekip, 10 özel harekat timi ve 199 personel katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

OPERASYONDA 37 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Yerlikaya, operasyonlarda 37 kişinin göçmen kaçakçılığından dolayı gözaltına alındığını açıkladı. İnsanları aldatarak umut tacirliği yapan, göç yollarında binlerce insanın hayatını tehlikeye atan, ülkeyi kaotik göçün merkezi ve geçiş noktası yapmaya çalışan insan tacirlerinin hiçbir şansının olmadığını ifade etti. 

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