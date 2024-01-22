Göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da Kalkan-10 Operasyonu'yla 9 göçmen kaçakçısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştı. Göçmen kaçakçılığı yapanlardan 6'sı tutuklandı, 3'üne adli kontrol getirildi.

Göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
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Yerlikaya, İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte yaptığı operasyonlarda, suçta kullanılan 5 aracın ele geçirildiğini söyledi. 

Bakan Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonu yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Operasyona ait görüntüleri paylaştı ve "Göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemiz durmadan azimle ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

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