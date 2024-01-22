Göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Yerlikaya, İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte yaptığı operasyonlarda, suçta kullanılan 5 aracın ele geçirildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonu yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Operasyona ait görüntüleri paylaştı ve "Göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemiz durmadan azimle ve kararlılıkla devam edecek." dedi.



