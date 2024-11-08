Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sert Müdahale: 257 Organizatör Yakalandı

Kalkan-28 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde yapılan "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Bu başarılı operasyonlar, son iki hafta içinde gerçekleştirildi.
Yakalanan Şüpheliler Hakkında Bilgiler
Bakan Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, yakalanan organizatörlerden 59'unun tutuklandığını, 22'sinin adli kontrol altına alındığını ve diğerlerinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini belirtti.
2024 Yılı Operasyon Verileri
2024 yılı içerisinde, göçmen kaçakçılığına yönelik toplam 6 bin 339 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı ve 1,693 Düzensiz göç, dünya genelinde önemli bir sorun olmayı sürdürmekte. İçişleri Bakanı, göç yönetimi alanında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve medeniyet değerleri çerçevesinde hareket ettiklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığıyla mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve Türkiye'nin her bölgesinde bu tür operasyonların devam edeceğini ifade etti.
Düzensiz Göçle Mücadele Vurgusu
Düzensiz göç, dünya genelinde önemli bir sorun olmayı sürdürmekte. İçişleri Bakanı, göç yönetimi alanında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve medeniyet değerleri çerçevesinde hareket ettiklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığıyla mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve Türkiye'nin her bölgesinde bu tür operasyonların devam edeceğini ifade etti.