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Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sert Müdahale: 257 Organizatör Yakalandı

Kalkan-28 operasyonları kapsamında 257 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 08:50
Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sert Müdahale: 257 Organizatör Yakalandı

Kalkan-28 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde yapılan "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Bu başarılı operasyonlar, son iki hafta içinde gerçekleştirildi.

Yakalanan Şüpheliler Hakkında Bilgiler

Bakan Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, yakalanan organizatörlerden 59'unun tutuklandığını, 22'sinin adli kontrol altına alındığını ve diğerlerinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

2024 Yılı Operasyon Verileri

2024 yılı içerisinde, göçmen kaçakçılığına yönelik toplam 6 bin 339 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı ve 1,693

Düzensiz Göçle Mücadele Vurgusu

Düzensiz göç, dünya genelinde önemli bir sorun olmayı sürdürmekte. İçişleri Bakanı, göç yönetimi alanında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve medeniyet değerleri çerçevesinde hareket ettiklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığıyla mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve Türkiye'nin her bölgesinde bu tür operasyonların devam edeceğini ifade etti.

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