Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sert Müdahale: 257 Organizatör Yakalandı

Kalkan-28 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde yapılan "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Bu başarılı operasyonlar, son iki hafta içinde gerçekleştirildi.

Yakalanan Şüpheliler Hakkında Bilgiler

Bakan Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, yakalanan organizatörlerden 59'unun tutuklandığını, 22'sinin adli kontrol altına alındığını ve diğerlerinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

2024 Yılı Operasyon Verileri