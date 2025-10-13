GOFFA'nın İlk Toplantısı BM Cenevre'de: Türkiye Öncülüğünde 50 Üye

Türkiye öncülüğündeki GOFFA'nın ilk toplantısı BM Cenevre Ofisi'nde 50 üyenin katılımıyla yapıldı; hedef stratejik öngörü, büyük veri ve yapay zekâyla politika üretimi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 20:38
Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Birleşmiş Milletler Stratejik Öngörü ve Öngörülü Yönetişim Dostlar Grubu (GOFFA) ilk toplantısını BM Cenevre Ofisinde 50 üyenin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantı, grubun amaç ve çalışma yöntemlerini ortaya koydu.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğinde hayata geçirilen GOFFA'nın, BM'nin 5 bölgesel grubundan gelen 50 üye ve bir gözlemciden oluştuğunu; çok paydaşlı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Akçapar, konuşmasında belirsizlikleri yönetmenin ve geleceğe hazırlıklı olmanın ülkeler için kritik olduğunu belirterek, diplomatik tecrübe ve insan muhakemesinin ileri analitik araçlarla birleştiği alanda GOFFA'nın köprü işlevi göreceğini ifade etti. Konuşmanın ardından katılımcılar grup hedefleri ve beklentilerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Hedefler ve çalışma alanı

GOFFA'nın hedefi, uluslararası belirsizlik ve dönüşüm ortamında bilimsel yöntemlerle ve büyük veri ile yapay zekâ desteğiyle gelişen trendleri erken teşhis etmek; bu bulgular ışığında politika seçenekleri oluşturmak üzere bilgi paylaşımı, ortak çalışmalar ve kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemektir.

Yapay zekâ ve kuantum teknolojisi gibi yeniliklerin yön verdiği teknolojik dönüşüm döneminde GOFFA, özel sektörün metodolojik yaklaşımını kamu sektörüne taşımayı; böylece stratejik öngörü alanının dar bir grup ülkeden dünya geneline yayılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

