Gohar Han Serbest Bırakıldı: PTI'da Gözaltılar ve Tepkiler

Gohar Han'ın Serbest Bırakılması

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Başkanı Gohar Han, bir günlük gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldı. Bu durum, ülkede siyasi gerginliklerin artmasına neden oldu.

Olayların Ardından Gelişmeler

Gohar Han, İslamabad’da gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin derhal Ulusal Meclis yerleşkesine girmesini ve PTI milletvekillerini gözaltına almasını eleştirdi. Gohar Han, yaptığı açıklamada dün yaşanan olayları "kara bir gün" olarak tanımlayarak, "Yüzleri maskeli kişiler parlamentoyu bastı ve en az 10 milletvekilimizi zorla aldılar. Güvenlik kamerası kayıtlarını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Eleştiriler ve Güvenlik İhlalleri

PTI'nin ana muhalefet liderlerinden Ömer Eyüp Han, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gohar Han'ın gözaltına alındığı sırada 4 maskeli kişinin Ulusal Meclis’e girdiklerini ve binanın elektriklerinin kapatıldığını belirtti. Eyüp Han, bu durumu Ulusal Meclis'in kurallarına aykırı bir davranış olarak nitelendirdi.

Önceki Gelişmeler ve PTI'nın Mitingi

PTI, 8 Eylül'de İslamabad'da İmran Han'ın serbest bırakılması için bir miting düzenlemişti. Miting sırasında PTI destekçileri ile polis arasında arbede çıkmış, bu durum polisi milletvekillerine karşı şiddet, yasaları ihlal etme ve güvenlik mensuplarıyla çatışma suçlamalarıyla harekete geçmeye itmişti.

İmran Han'ın Cezaevi Durumu

Eski başbakan İmran Han, yargılandığı birden fazla dava dolayısıyla 5 Ağustos 2023 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor.