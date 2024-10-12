DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.159.906,58 -0,13%

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı: İstanbul ve Diğer İllerde Dikkat!

AFAD, gök gürültülü sağanak yağışları için İstanbul ve çevresinde uyarıda bulundu. Dikkatli olunması önemle vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:26
Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı: İstanbul ve Diğer İllerde Dikkat!

AFAD'dan Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), belirli iller için gök gürültülü sağanak yağışı hakkında uyarıda bulundu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Diğer Etkilenen Bölgeler

Ayrıca, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de benzer yağışların meydana gelmesi bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlara karşı uyanık olmaları istendi. Ayrıca, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı da dikkatli olunmasının önemine vurgu yapıldı.

İstanbul'daki Etki Süresi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın 21.00'a kadar etkili olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Ziya Gökalp'in Vefatının 100. Yılı Konferansı
2
İHH ve STK'lar Gazze İçin 'Susmuyoruz' Yürüyüşü Düzenledi
3
Gazze'deki Gönüllü Sağlık Çalışanlarından Dehşet Verici Tanıklıklar
4
Bahçelievler'de Çatı Katında Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
5
Kongre Gündeminde İsrail Meselesi ve Yerel Hedefler
6
Arap Ülkeleri UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınadı
7
Adıyaman'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi