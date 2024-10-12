Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı: İstanbul ve Diğer İllerde Dikkat!

AFAD'dan Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), belirli iller için gök gürültülü sağanak yağışı hakkında uyarıda bulundu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Diğer Etkilenen Bölgeler

Ayrıca, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de benzer yağışların meydana gelmesi bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlara karşı uyanık olmaları istendi. Ayrıca, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı da dikkatli olunmasının önemine vurgu yapıldı.

İstanbul'daki Etki Süresi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın 21.00'a kadar etkili olması bekleniyor.