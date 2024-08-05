Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı: Sinop, Kastamonu ve Trakya

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Sinop, Kastamonu ve Trakya bölgesi için önemli uyarılarda bulundu.

Beklentiler ve Riskler

Bugün öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu durumun ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar ve güçlü rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, bu tür koşullarda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.