Gök Vatanın 'Demir Kartalları' Yeni Yıla Nöbette Girdi

Dalaman'daki Kahraman Pilotlar Vatan Savunmasında Yeni Yıla Girdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin hava yetki alanlarının güvenliğini sağlamakla görevli Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, bu yıl yeni yıla ailelerinden uzakta, komutanları ve silah arkadaşlarıyla birlikte nöbette giriyor.

16. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Görev Başında

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan 16. Ana Jet Üs Komutanlığı, Türk hava gücünün en kritik merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Burada görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeli, yeni yılı vatan savunmasında geçirerek, vatanseverliklerini bir kez daha sergiliyor. Jetler ve İHA'larla görev başında olan personelin günlük yaşamları, Anadolu Ajansı tarafından detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Gurur Verici Bir Görev

Alarm Reaksiyon kabiliyetinin devamlılığını sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden Türk Hava Kuvvetleri personeli, yeni yılın geçişiyle birlikte, milletin güvenliği için her an tetikte olacaklarını bir kez daha hatırlatıyor.