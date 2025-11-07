Gökalp Şener, Bilecik Emniyeti Teknoloji Birimlerinde Çalışmaları Değerlendirdi
Teknoloji odaklı inceleme
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, emniyetin teknoloji birimleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Şener, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği personeliyle görüşerek birimlerdeki faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi aldı.
Toplantıda dijital güvenlikten belge yönetimine kadar çeşitli konular ele alındı; Şener, teknolojinin emniyet hizmetlerinde etkin kullanımına vurgu yaptı.
Şener toplantıda, "Güvenliğin dijital yüzünü güçlendirmek için ekiplerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz" dedi.
Görüşme sonunda birim personeline teşekkür eden Şener, emniyet teşkilatının teknolojik kapasitesinin her geçen gün geliştiğini belirtti.
