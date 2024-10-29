Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde Vatansever Bir Mesaj

Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerinde gerçekleştirilen T625 Gökbey Helikopteri teslimat töreninde konuştu.

Bakan Yerlikaya, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir nişanesi olarak gökyüzünde süzülecek." ifadelerini kullandı.

Şehitler Anıldı ve Terörle Mücadele Vurgusu

Konuşmasında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadelesindeki başarılarına da değindi. Yerlikaya, "Hainlerin inlerine girildi, terörün kaynağında yok edildi." şeklinde konuştu.

Gökbey Helikopteri'nin jandarma teşkilatına kazandırılmasının gururunu yaşadıklarını aktaran Yerlikaya, bu helikopterlerin zorlu iklim koşullarında etkin bir şekilde görev yapma kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Gelecek Vizyonu

Hafif Genel Maksat Helikopteri Tedarik Projesi kapsamındaki 20 Gökbey Helikopteri'nin jandarma envanterine katılacağını söyleyen Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Gökbey, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir nişanesi olarak gökyüzünde süzülecek." dedi.

Bakan, Türkiye'nin bağımsızlığını ve gücünü artırmak adına yürütülen milli hamlelerin önemine vurgu yaparak, savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payının %80'leri aştığını belirtti.

Güçlü Türkiye İçin Birlik Mesajı

Yerlikaya, Türkiye'nin güçlü yarınlara emin adımlarla yürüdüğünü ifade ederken, milletin her alanda kalkınması ve güçlenmesi için mücadele verdiklerini ifade etti.

Jandarma Genel Komutanı'nın Mesajı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde savunma alanındaki yatırımların Türkiye'nin geleceğini güvence altına aldığını belirtti. Gökbey Helikopteri'nin teslim alınmasının, yerli savunma sanayiinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Çardakcı, "TUSAŞ'a yapılan hain saldırıda şehit verdiğimiz kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz." diyerek, bu saldırıların mücadele azimlerini daha da artırdığını vurguladı.

Bu önemli teslimat töreninde, bağımsızlık ve vatanı koruma konusunda verilmiş güçlü mesajlar, Türkiye'nin geleceği için umut verici bir tablo çiziyor.