Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajında su seviyesi yüzde 30'a geriledi. Baraj, Termal ilçesinde bulunuyor ve kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılıyor.

Yeşil Körfez Su Birliği verilerine göre, su seviyesi 2023 yılı ekim ayı itibarıyla %52 iken 2024'te %38, 2025'te ise %30 düzeyine indi.

Kentte susuzluğa karşı yatırım programları devreye alınırken, yetkililer vatandaşlardan içme ve sulama suyu tüketiminde tedbirli olmalarını istedi.

Yetkililer ve alınan önlemler

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Yalova'nın yağışlarında önceki yıllara göre yüzde 25 düşüş gerçekleştiğini söyledi.

Soygüzel, kurak bir yaz mevsimi yaşandığına dikkati çekerek şunları söyledi: "Dolayısıyla bu yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalovamızda da su kullanımı açısından zor bir yıl oldu. Biz bu kuraklığın gelişini önceden öngörerek bazı tedbirler almaya gayret ettik. Bunların başında da su kullanımının daha verimli hale getirilmesi, su kullanımında optimal düzeyin yakalanmasıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Bu çerçevede özellikle sayın Valimizin öncülüğünde İl Özel İdaresine bağlı 20 köyümüzde akıllı su sayacı uygulamasına geçtik. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin 500 akıllı su sayacı takarak su kullanımını daha verimli hale getirmeye çalıştık."

Soygüzel, kuraklığın tarımsal üretimi de etkilediğini belirterek, "Eş zamanlı olarak yeni sondaj kuyuları açmaya gayret ediyoruz ama ne yaparsak yapalım su kaynaklarını artırmak mümkün olmuyor. Çünkü yağış rejiminde de birtakım değişiklikler oldu. Örneğin bu yaz neredeyse hiç yağmur yağmadı. Birtakım yatırımlar yapmaya gayret ediyoruz ama burada en önemli görev hiç şüphesiz vatandaşlarımıza düşüyor. Suyumuzu israf etmeden verimli bir biçimde kullanmak durumundayız ki kaynakları gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarabilelim." ifadesini kullandı.

Çiftçiler zor günler bekliyor

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise kuraklık nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini anlattı. Beşli, "Suyun önemini bu yıl bir kez daha anladık. Bu kuraklık bizde sebze ve meyvede büyük bir hasar verdi. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yağış bekliyoruz. İnşallah olur. Önümüzde buğday, arpa ekimleri var. Şu anda tarlalarımız sürülecek gibi değil. Allah yardımcısı olsun çiftçinin. Zor günler bizi bekliyor." dedi.

Yetkililer, su kaynaklarını korumanın ve tasarrufun öncelik olduğunu vurguluyor; vatandaşlara suyu israf etmemeleri çağrısı yinelendi.

