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Gökçeada Açıklarında Nadir Görülen Ay Balığı Avlandı

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir'in oltasına takılan ay balığı, oltanın kopmasıyla denizde kayboldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:28
Gökçeada Açıklarında Nadir Görülen Ay Balığı Avlandı

Gökçeada Açıklarında Nadir Görülen Ay Balığı Avlandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, kılıçbalığı avlamak üzere denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına bir nadir tür olan ay balığı takıldı. Yaklaşık 1 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen balık, oltanın kopmasıyla denizin derinliklerinde kayboldu.

Av Macerası ve Şaşkınlık

Özdemir, Kızılelma adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve iki arkadaşıyla kılıçbalığı avına çıktı. Parakete takımını denize bırakan balıkçı, bir süre oltasında ağırlık hissetti. Suyun yüzeyine çıkan ay balığını gören Özdemir ve arkadaşları, nadir görülen bu tür karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kaçırılan Fırsat ve Duygular

Balığın yaklaşık 2,5 metre boyunda olduğunu tahmin eden Özdemir, büyük uğraş verdiği ay balığını kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, parakete iğnesini kaybetmenin acısını daha çok hissetti. Bu anlar, balıkçı Özdemir'in arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türk Balıkçılığına Bir İlki Daha

Özdemir, yaptığı açıklamada, Türk balıkçılığı adına bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kızılelma teknemizle kılıçbalığı avına gittik. Uğraştıktan sonra aşağıdaki hayvanın inanılmaz büyüklükte ay balığı olduğunu fark ettik. Bu hayvanlar plankton yiyor. Paraketeye gelme olasılığı binde birden daha az diye düşünüyorum ve Türk kara sularında denk geldi" dedi.

Denizlerin Zenginliği ve Koruma İhtiyacı

Ay balığının 2-3 metre büyüyebildiğini ifade eden Özdemir, "Bu büyük av, denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu zenginliğin sürdürülebilir olması için korumamız gerektiğini de hatırlatıyor" diye konuştu.

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