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Gökçeada açıklarında Yunan botlarından saldırı: "Hazmedemediler, vurdular!"

Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında, Yunan unsurları tarafından bir balıkçı teknesine zarar verildi. Balıkçı İlker Özdemir, Zürafa Kayalıkları'na 4 mil mesafede, Mavi Vatan olarak adlandırılan uluslararası sularda avlanırken, Yunan botlarının saldırısına uğradı.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:30
Gökçeada açıklarında Yunan botlarından saldırı: "Hazmedemediler, vurdular!"

Gökçeada'nın açıklarında balık avlamak için denize açılan İlker Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle Zürafa Kayalıkları yakınlarına doğru ilerliyordu. Ancak, beklenmedik bir şekilde Yunan botlarının hedefi oldu ve teknelerine kasıtlı olarak çarpılması sonucu ciddi hasar meydana geldi.

Olayın hemen ardından İlker Özdemir ve oğlu Efe Özdemir, hızla 112 Acil Sağlık hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı üç bot, hızla olay yerine intikal etti.

Çarpışmanın etkisiyle "Kızıl Elma" yavaş yavaş su almaya başladı. İlker Özdemir ve oğlu, suyu tahliye etmek için büyük bir gayret sarf ettiler. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan İlker Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı.

Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı balıkçı ve oğluna ilk yardım uyguladıktan sonra, "Kızıl Elma"yı yedekleyerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na doğru çekmeye başladılar. Teknenin limana güvenli bir şekilde ulaştırılması için büyük çaba sarf eden ekipler, yaralıların durumunu kontrol altında tutarak onları sağlık birimlerine teslim etti.

Olayla ilgili video paylaşan İlker Özdemir, "Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Kayığımız bu halde Allah'tan su almıyor. Zürafa Kayalıkları'na 4 mil uzaktayız. Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken bu haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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