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Gökçeada'da Belgesiz Otellere Mühürleme Cezası

Gökçeada'da turizm işletme belgesi bulunmayan oteller mühürlendi. Denetimler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:11
Gökçeada'da Belgesiz Otellere Mühürleme Cezası

Gökçeada'da Denetim Sonrası Mühürleme İşlemleri

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi. Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın ve Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, ilçede gerçekleştirilen denetimler sonucunda yapılan kontrollerde evrak eksiklikleri tespit edilen işletmeleri ziyaret etti.

Mühürleme Öncesi Bilgilendirme

Denetim sırasında otel ve pansiyon sahipleri, mühürleme işleminin öncesinde ilgili yetkililer tarafından bilgilendirildi. Ardından, zabıta ekipleri tarafından otel ve pansiyonların kapılarına, "İşyerinizin turizm işletme belgesi almadığı tespit edilmiştir." yazılı belgeler asılarak mühürleme işlemleri gerçekleştirildi.

Mühürlenen İşletme Sayıları

Bugün yapılan denetimde, Çınarlı köyünde 3, Bademli köyünde 5 ve Uğurlu köyünde 12 otel ve pansiyon mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği öğrenildi. Gökçeada'daki otel ve pansiyon denetimlerinin ise devam edeceği bildirildi.

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