Gökçeada'da İki Hasta Helikopter Ambulansla Çanakkale'ye Sevk Edildi

Gökçeada'da 10 Kasım'da rahatsızlanan iki hasta, ilk müdahalelerin ardından helikopter ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:46
10 Kasım'da Gökçeada'da aynı gün içinde rahatsızlanan iki hasta, Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vakaların ayrıntıları

İlk olarak, 84 yaşındaki kadın düşme sonucu sol kolunda ağrı şikayetiyle Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan ilk tetkikler sonucunda hastaya "sol humerus proksimal şaft kırığı" tanısı konuldu ve gerekli ilk müdahale hastanede yapıldı.

Aynı gün içerisinde, 112 Acil Yardım ambulansı ile getirilen 52 yaşındaki erkek hasta ise ağaçtan düşme sonucu yaralandı. Hastaya yapılan tetkikler sonucunda "posterior kosta kırığı" tanısı konuldu ve acil serviste ilk müdahalesi gerçekleştirildi.

Sevk ve nakil

Her iki hastanın da ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle sevk kararı alındı. Hastalar, Gökçeada Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansı 'Hava-17' ekibine teslim edilerek Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

