Gökçeada'da Ladolia Zeytini: Türkiye'de Sadece Burada Yetişiyor

Ladolia cinsi zeytinler Türkiye'de sadece Gökçeada'da yetişiyor; adada 255 bin ağaç, bin yıllık ağaçların bulunduğu alan ve jeopark planı var.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:41
Gökçeada'da Ladolia cinsi zeytin: Türkiye'de yalnızca burada

İspanya, İtalya ve Kanada'dan sonra Türkiye'de sadece Gökçeada'da yetişen ve tamamen doğal ladolia cinsi zeytinler, adada genellikle yağlık olarak değerlendiriliyor.

Adanın ekonomik yapısı

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, adanın geçim kaynaklarının tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu söyledi. Atalay, adada halen Rumların yoğun olarak yaşadığını ve kendi ailesi gibi birçok ailenin yıllar önce Trabzon'dan adaya gelip yerleştiğini anlattı.

Doğal üretim ve bin yıllık ağaçlar

Adada toplam 255 bin zeytin ağacı bulunduğunu ve hasat edilen ürünlerin tamamının yağ üretiminde kullanıldığını aktaran Atalay, ladolia cinsinin sofralık tüketilmediğini belirtti.

Atalay'ın sözleri:

"Ladolia cinsi zeytin, Gökçeada zeytini olarak da biliniyor. Dünyada çok fazla yerde bulunmuyor. İspanya ve İtalya’da biraz da Kanada’da bulunuyor. Türkiye’de de sadece Gökçeada’da yetişiyor. Buraya nasıl gelmiş, kim getirmiş bilen yok. Çünkü bin yıllık ağaçlarımız var."

Atalay, adanın bazı noktalarında bin yıllık ağaçlardan bile zeytin toplandığını belirterek Hazineye ait özel bir alandan söz etti ve ekledi:

"Hazina’ye ait özel bir alan var. 500 ila bin yıllık zeytin ağaçları bulunuyor bu alanda. Yüzlerce yıl zeytin yetişiyor burada. Tamamen doğal. Biz de hayvancılık kapalı değil serbest yapılır. Bu hayvanların gübreleriyle doğal yetişiyor. İlaç yok, kimyasal gübre yok"

Jeopark çalışması ve koruma

Hazineye ait yüzlerce yıllık ağaçların bulunduğu alan için jeopark çalışması yürüttüklerini vurgulayan Atalay, belediye olarak bu alanı özellikle koruduklarını ve özen gösterdiklerini ifade etti.

Kültürel hafıza ve hasat süreçleri

Adada Rum ve Türk halkının kendi arazilerinde zeytin yetiştirerek geçimini sağladığını belirten Atalay, göç eden büyüklerin ilk geldiklerinde zeytin toplamayı bilmediklerini ve ağaçları odun ihtiyacı için kestiklerini anlattı. Atalay, konuya ilişkin anılarını şöyle paylaştı:

"Bizim büyüklerimiz ilk geldiklerinde zeytin toplayı bilmiyorlar hatta ağacını tanımıyorlar. Odun ihtiyacı için zamanında çok kesilmiş. Rumlar 3 kişi 6 çucal toplarken bizimkiler 5 kişi bir çuval ancak toplamışlar. Çünkü bizim büyükler elma toplar gibi zeytin hasat etmişler. Zamanla öğrenmişler ağacı, zeytin toplamayı ve ürünün kıymetini"

