Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi: Fırtına Uyarısı

Gökçeada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nın sefer saatlerine ilişkin bilgi verildi.

İptal Edilen Seferler

Açıklamaya göre, yarın Kabatepe'den gerçekleştirilecek 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler, Gökçeada'dan ise 09.00, 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferler planlandığı gibi yapılacak. Ancak, Kabatepe'den saat 09.00 ve Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

Yolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına, travmalarını hafifletmek için alternatif planlar yapmaları önerilmektedir.